ATV kimin, ne zaman kuruldu?

ATV kimin sorusu gündem konusu oldu. Günümüzde yayınladığı dizi ve programlarla izleyicileri ekran başına toplayan ve Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan ATV hakkında izleyiciler daha fazla bilgi sahibi olmak için ATV kimin? ATV sahipleri kimler? sorularına yanıt arıyor. Peki, ATV kime ait? İşte detaylar...

ATV KİMİN?

ATV, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır. Kanalın genel yayın yönetmeni Metin Ergen'dir.

Dinç Bilgin tarafından kurulan kanal, 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarına başladı, 9 Eylül 1993'te normal yayına geçti.

ATV, 90'lı yıllarda TRT 1, Star TV, Show TV ve Kanal D'den sonra yayınladığı Süper Baba, İkinci Bahar, Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Mahallenin Muhtarları, İlişkiler, Gurbetçiler, Sıcak Saatler, Baba Evi, Böyle mi Olacaktı, Affet Bizi Hocam gibi yerli dizileriyle de büyük seyirci kitlesine sahip olmuştur.

Prima TV, Kiss TV, Yeni TV, Sabah, Yeni Asır, Bugün, Şok, Ateş, Yeni Yüzyıl, Takvim ve Fotomaç gazeteleri, Kiss FM, Yeni Radyo, Romantik Radyo, Şık FM, Radyo Sport, Aktüel, Şamdan, Para, Sinema ve birçok dergileri ile Merkez Medya Grubu oluşturuldu.

Tartışma programlarında çığır açan Siyaset Meydanı'nın 1994 yılında yayınlanan ilk sezonu atv'ye çok büyük reyting sağlamıştır.

2002 yılının Ekim yılında Turgay Ciner tarafından kiralandı. 2005 yılının Mart ayında Turgay Ciner tarafından satın alındı. 1 Nisan 2007'de içlerinde Kanal 1 ve Sabah gazetesinin de bulunduğu birçok televizyon kanalı ve gazeteye Merkez Medya Grubu iştirakleri dahil TMSF tarafından el konuldu. 2007 yılında gerçekleştirilen ihale sonucu atv ve Sabah gazetesinin sahibi Merkez Yayıncılık, Çalık Holding'in sahibi olduğu Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır. Hâlen Turkuvaz Medya Grubuna bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir. Avusturya-İsviçre ortaklığında düzenlenen UEFA Euro 2008'deki çoğu karşılaşmaları yayınlamıştır. Bununla birlikte, ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye'de özel bir ulusal kanaldan yayınlanmıştır. 2013 yılının Aralık ayında Kalyon İnşaat'ın sahibi olduğu Zirve Holding patronu Orhan Cemal Kalyoncu'ya satıldı. Hâlen a2, a Haber, a Spor, a News, minikaGO, a Para, Radyo Turkuvaz, Vav Radyo, Sabah gazetesi, Yeni Asır gazetesi, Takvim gazetesi ve Fotomaç gazetesi bünyesinde bulunmaktadır.

ATV, 4 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.