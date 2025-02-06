ATV CANLI YAYIN İZLE Müge Anlı son bölümde neler oldu? 6 Şubat Perşembe ATV Müge Anlı canlı izleme linki!

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 6 Şubat tarihli bölümüyle izleyicilerle buluştu. Canlı yayında işlenen olaylar, çözülen dosyalar ve beklenmedik gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu ve programı canlı izlemek için hangi adımları takip etmek gerekiyor? İşte, 6 Şubat Perşembe ATV canlı izleme linki!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Menekşe Güven'i Irak'ta gördüğünü düşünüyor... '3 kızım var 'Nurcan'ıma mektup götürür müsün?' dedi'

Yayına katılan izleyici o dönemde Irak'ta otelde çalıştığını söyledi. O sırada Menekşe Güven'i gördüğünü sohbet ettiklerinden bahsetti. Kızlarına mektup göndermek istediğini Şırnak'ta olduklarını söylediğini, kendisinin de Bursa'ya gideceğini söylediğini anlattı.

46 yıldır arıyordu Müge Anlı 10 dakikada buldu. Kızının sesini ilk kez duyuyor.

46 yıl önce en son iki yaşındayken gördüğü kızını aramak için canlı yayına gelen Hüseyin Bey, çok üzgün olduğunu o dönemde kızına sahip çıkamadığını anlattı. Dakikalar içinde mucize yaşandı kızı Arzu bulundu. Canlı yayına katılan kadın, '6 yaşımda öğrendim 20'li yaşlarda da babamı aradım ama bulamadım' dedi.

9 yıldır haber alamadığı eşi Mehmet Yılmaz'ı arıyor...

Ayşegül Yılmaz 9 yıldır kayıp olan eşini aramak için stüdyoda. Eşiyle problemi olmadığını ama eşinin ailesi tarafından istenmediğini anlattı.

Ali Yanıç'ın kaybı ile ilgili düşmeyen tansiyon. Taraflar canlı yayında karşı karşıya...

Gaziantep'ten 15 Ağustos'ta sırra kadem basan 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın öldürüldüğü düşünülüyor… Gencin yakınları ve suçlanan kişiler canlı yayında karşı karşıya...

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11883 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 4800

FEC: 5/6

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