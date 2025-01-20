ATV CANLI YAYIN İZLE || 20 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ailesi konusu, 20 Ocak tarihli bölümde yine ele alınıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Programa Denizli'den katılan Emrah Bey, 20 Aralık 2024'te Facebook'ta tanıştığı Şerife Açıkgöz annem, babası evlenmedi diye beni terk etti dedi. Şerife Hanım 15 senelik imam nikahlı evli olduğunu söyledi. Emrah Bey ile yan yana gelmediğini bir kere annesinin istemesinde gördüğünü söyledi. Bu adamla benim hiçbir alakam yok, ilişki yaşamadık ben evliyim dedi.

Nejla Hanım oğlu ile birlikte 5 Ağustos'tan beri kayıp olan kızı Tuğba Söyler'i bulmak için yayına katıldı. Muhammet Bey sığınma evlerine sorduklarını oraya Tuğba Söyler adında birinin gidip gitmediğini öğrenmek için fakat oralara gitmediğini öğrendik dedi. 15-20 gün önce sahte hesaptan mesaj geldiğini söyleyen Muhammet Bey "Tuğba Aydın'da, onu kurtarın" yazdığını belirtti.

Tolga Bey Hatice Hanım'la yüzleşmek için stüdyoya geldi. Boşanmak için burada bulunduğunu söyledi. Hatice Hanım, benim borcumu kapatacaksın nafakamı ödeyeceksin öyle boşanacağız dedi. Tolga Bey benim bunları karşılayacak gücüm yok dedi. Tolga Bey madde kullanmadığını, kan testi yaptırdığını kanında da bir şey çıkmadığını söyledi. Elif Hanımla 8 ay önce lunaparkta tanıştıklarını, konuşmaya başladıklarını ve ilişki yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

Nevzat Bey, benim kapım sana her zaman açık kızım diyerek boşanmak istiyorsan boşan, boşanmak istemiyorsan boşanma dedi. Arzu Hanım babasını aradığında "beni neden arıyorsun, kocanı ara" dediği için ona kırgın olduğunu bu söyleminin kulaklarından silinmediğini söyledi. Bu sebeple babasının yanına da dönmek istemediğini söyledi. Parklarda ağaçların altında yattım diyen Arzu Hanım boşanmak istediğini eve dönmek istemediğini söyledi.

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