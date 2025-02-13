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ATV CANLI YAYIN İZLE | 13 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE | 13 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
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13 Şubat tarihli Esra Erol'da son bölümde yaşananlar ve ATV canlı yayın izleme linki merak konusu oldu. Esra Erol'un popüler programında neler yaşandı, kimler konuk oldu? İzleyiciler, programın canlı yayınını izlemek için link arıyor.

ATV canlı yayın üzerinden sevilen program Esra Erol'da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 13 Şubat 2025 tarihli yeni bölüm yine dikkat çeken olaylara sahne oldu. Programın son bölümünde yaşanan gelişmeler, izleyicilerin merakını artırırken, Esra Erol canlı izleme linki ve programın özetini sizler için derledik. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rahmetli eşinin annesiyle programa katılan Gani Arslan, Esra Erol'dan yardım istedi. Sevgilisinin evli ve çocuklu olduğunu öğrenen Gani Bey "Tazminatı kaptırdım beni bu kadından kurtarın." dedi.

ATV CANLI YAYIN İZLE | 13 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Necla Özdemir "Kocam ayakkabılarını bile giymeden pencereden kaçtı." diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

ATV CANLI YAYIN İZLE | 13 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Hülya Hanım, Esra Erol'da programına "Çocuğumun babası kocam değil. Evlenmeden önce Ali Kartal'dan hamile kaldım. Kocamın bundan haberi yok." dedi.

ATV CANLI YAYIN İZLE | 13 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Ölen kocasının tazminat parasını sevgilisi Sait Ekrem Bereketlioğlu'na kaptıran Özge Hanım Esra Erol'dan yardım istedi.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

FEC: 5/6

ESRA EROL CANLI İZLE

ATV canlı yayınla Esra Erol'da programını izlemek isteyenler, ATV'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden programa kesintisiz erişim sağlayabilir. Ayrıca atv.com.tr adresinden geçmiş bölümlere de ulaşabilirsiniz.

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