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ATV CANLI İZLE 25 YLÜL | Müge Anlı son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…

ATV CANLI İZLE 25 YLÜL | Müge Anlı son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 25 Eylül ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 25 Eylül Çarşamba Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Frekans: 12053 MHz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Müge Anlı'ya canlı yayında cinayet itirafı... 'Annemin sevgilisi babamı boğduğunu söyledi'

Cengiz Karademir'in kızı Naime Karademir canlı yayına geldi. 'Annemin sevgilisi Şeyhmus eve gelip babamı 3'lü prizin kablosuyla boğmuş. Annem babamın öldüğünü kastederek 'bitti' dedi" şeklinde anlattı. Babasının öldürüldüğü evin kan revan içinde olduğunu, babasının arkadaşının camdan bunu görüp polisi aradığını anlattı.

ATV CANLI İZLE 25 YLÜL | Müge Anlı son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…

Emine Hanım'ı yanında çalıştıran, bebeklerine baktıran Büşra Hanım, Müge Anlı'ya konuştu. Daha konu işlenmeden tanıtımı dönerken Emine Hanım'ın "çocuklarım beni babalarını öldürmek ile suçluyorlar. Bizim ne olacağımız belli değil. Bir tek sana güveniyorum, sana vekalet vereyim evimin satış işleri ile ilgilen" dediğini, Emine'nin daha yayınlar başlamadan göz altına alınacağını bildiğini belirtti.

ATV CANLI İZLE 25 YLÜL | Müge Anlı son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…

Ufuk İçingir'in içini kemiren yarım asırlık özlem. Hiç tanımadığı babası Ekrem Erdoğan'ı arıyor.

51 yaşındaki Ufuk İçingir, 40 yaşındayken evlatlık verildiğini öğrendiğini, annesini bulduğunu şimdi de babasını aradığını söyledi. Evlatlık olduğundan hiç şüphelenmeyen Ufuk Bey, 11 yıl önce tanımadığı bir kadının kendisini aradığını ve "bildiğiniz anne ve babanız kendi anne ve babanız değildir. Gerçek anneniz benim komşumdur ve ameliyat olacak sizinle konuşmak istiyor" dediğini, o gün gerçekleri öğrendiğini anlattı.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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