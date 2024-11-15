Atanamayan öğretmen sorunu, Türkiye'de eğitim sisteminin uzun yıllardır karşı karşıya kaldığı önemli bir mesele olarak dikkat çekiyor. Her yıl mezun olan öğretmen adayları ile kamuya yapılan öğretmen atamaları arasındaki dengesizlik, atanamayan öğretmen sayısının giderek artmasına neden oluyor. Birçok kişi, atanamayan öğretmen sayısının kaç olduğunu merak ediyor. Peki, Atanamayan öğretmen sayısı kaç? 2024 Türkiye'de ne kadar atanamayan öğretmen var? Detaylar haberimizde...

ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SAYISI KAÇ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 20 bin öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını belirtirken, ''Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERİN MAĞDURİYETİ

Ben 12 yıldır özel sektörde çalışan bir öğretmenim. Özel sektörün şartları çok ağırdır. Sabah 9'da işe gidiyorum, akşam 7'de çıkıyorum. Ocak ayı geldiğinde asgari ücret alıyorum. Bu reva mıdır? Bu sistemi kabul etmiyoruz. Mülakat dediniz, oturduk onlara çalıştık. Ailemizden, arkadaşlarımızdan, gezmemizden, tozmamızdan her şeyden fedakarlık ettik. Sizin sisteminizde mücadele edip sizin dediğiniz gibi hazırlandık. Yine olmadı. Ne yapmamızı istiyorlar? Bizden ne istiyorlar?"

TÜRKİYE'DE NE KADAR ATANAMAYAN ÖĞRETMEN VAR?

Türkiye'de atanmayı bekleyen öğretmenlerin sayısı güncel verilere göre oldukça yüksek. 2024 yılında, atanmayı bekleyen öğretmen adaylarının sayısının yaklaşık 500 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı, 2023 KPSS sonuçlarına göre atanamayan öğretmenler ile birlikte sınava girmemiş ya da atanma bekleyen diğer öğretmen adaylarını da kapsamaktadır. Branşlara göre dağılımda ise din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi, Türk dili ve edebiyatı gibi alanlarda atama bekleyen öğretmenlerin yoğun olduğu görülmektedir.