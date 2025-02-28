Atakan Avcı yakalandı mı? Uyuşturucu kaçakçısı Atakan Avcı nerede yakalandı?

Atakan Avcı, kamuoyunda büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere birçok yasa dışı faaliyetle ilişkilendirilen Avcı, yürütülen operasyonlar ve hakkında çıkan iddialarla gündemin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Güvenlik güçlerinin uzun süredir takip ettiği ve kırmızı bültenle aranan Atakan Avcı'nın yakalanıp yakalanmadığı, nerede olduğu ve adli sürecinin nasıl ilerlediği büyük bir merakla araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, Atakan Avcı'nın akıbeti ve yürütülen soruşturma süreci dikkatle takip ediliyor. Peki, Atakan Avcı soruşturmasında son durum ne? Atakan Avcı yakalandı mı, nerede ve nasıl bir süreç işliyor? İşte, merak edilen tüm detaylar…

ATAKAN AVCI YAKALANDI MI?

Organize suç dünyasında adı sıkça geçen ve uluslararası uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu bilinen Atakan Avcı, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon kapsamında Bulgaristan'da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan zehir taciri Atakan Avcı, Bulgaristan'da tutuklanarak Türkiye'ye iade edildi. Avcı, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmak üzere uluslararası seviyede aranıyordu. Başarılı operasyon, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıkları ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu gerçekleştirildi.

Atakan Avcı yakalandı mı

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAZSINIZ!"

Sosyal medya hesabından "Türk polisinden kaçamazsınız" notuyla yaptığı paylaşımda"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Bizden kaçamayacaklar." şeklinde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atakan Avcı'nın Bulgaristan'dan Sinan Memi'nin ise Polonya'dan teslim alınarak, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde, EGM-Özel Harekat Başkanlığı personeli ile adli makamlara teslim edilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildiğini aktardı.

Atakan Avcı nerede

ATAKAN AVCI SORUŞTURMASINDA SON DURUM!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemiz adli makamlarınca 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, terör örgütü propagandası yapma' dahil 10 ayrı suçtan 20 yakalama emri ile 3 yıldır ulusal seviyede kırmızı bültenle, 'Tasarlayarak öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ise 1 yıldır uluslararası seviyede aranan, Daltonlar organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi, ülkemiz adli makamlarınca 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmasına yönelik ülkemize iadesi amacıyla 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Atakan Avcı ülkemize getirilmek üzere; Adalet Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen ortak çalışmalar sonucu Polonya ve Bulgaristan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Atakan Avcı soruşturması

Paylaşımı sırasında soruşturma sürecinde emeği geçen yetkililere ayrıca teşekkürlerini sunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Adalet ve Dışişleri Bakanlarımızla operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.