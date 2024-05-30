Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri neler? TAM ÖLÇÜLÜ AŞURE TARİFİ!

Aşure tatlısı, özellikle Aşure Günü'nde yapılan ve çeşitli malzemelerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir tatlıdır. Aşure, bereketin ve dayanışmanın sembolü olarak bilinir ve buğdaydan kuru incire kadar pek çok malzemeyle hazırlanır. Aşure yapıp paylaşmak, geleneksel bir adet olarak, toplumsal bağları güçlendirir. Biz de bu güzel geleneği sürdürmek isteyenler için tam ölçülü bir aşure tarifi paylaşmak istedik. Peki, Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri neler?

AŞURE NASIL YAPILIR?

İşte tam ölçülü aşure tarifi ve malzemeleri:

Malzemeler

2 su bardağı buğday

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı kuru kayısı (doğranmış)

1 su bardağı kuru incir (doğranmış)

1 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı fındık

1 su bardağı ceviz

2 adet elma (doğranmış)

2 su bardağı toz şeker (damak tadınıza göre artırılabilir)

10 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karanfil

1 portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Üzeri İçin

Nar taneleri

Tarçın

Fındık, ceviz veya badem

Aşure Yapılışı

Buğday, nohut ve fasulye hazırlığı: Buğdayı bir gece önceden suya koyun. Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı kaplarda suya koyup sabaha kadar bekletin.

Haşlama: Ertesi gün, buğdayı geniş bir tencerede 10 su bardağı su ile kaynatın. Nohut ve kuru fasulyeyi de ayrı tencerelerde haşlayın.

Malzemeleri ekleyin: Haşlanmış nohut ve kuru fasulyeyi buğdayın bulunduğu tencereye ekleyin ve karıştırın. Doğranmış kuru kayısı, incir ve üzümü ekleyin.

Meyveler ve şeker: Doğranmış elmayı, portakal kabuğu rendesini ve karanfili ekleyin. Karışımı kaynatmaya devam edin. Şekeri ekleyip iyice karıştırın.

Pişirme: Malzemeler tamamen pişip aşure kıvamına gelene kadar (yaklaşık 15-20 dakika) kaynatmaya devam edin.

Son dokunuşlar: Ocaktan aldığınız aşureyi kaselere dökün. Üzerine nar taneleri, tarçın, fındık veya ceviz ekleyerek süsleyin.

İpuçları

Karışımın kıvamını ayarlamak için sıcak su ekleyebilirsiniz.

Şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Kuru meyvelerin sertleşmemesi için kuru meyveleri sıcak suya koyarak biraz yumuşatabilirsiniz.