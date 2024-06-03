Asuman Tuğberk Yolaç kimdir, öldü? Asuman Yolaç neden öldü, hastalığı nedir?

Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç kimdir, öldü ve hastalığı neydi merak ediliyor. Evet-Hayır yarışması ile hafızalara kazınan usta televizyoncu Erkan Yolaç, 16 Mayıs'ta uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Asuman Yolaç neden öldü, hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

ASUMAN TUĞBERK YOLAÇ KİMDİR?

Asuman Tuğberk Yolaç, 30 Kasım 1951'de İzmit'te doğdu. 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik ve kadın giyim üzerine modacılık kariyerine devam etti. 1976'da evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Ayrıca, uzun yıllar boyunca Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi.

ASUMAN YOLAÇ NEDEN ÖLDÜ?

Yolaç'ın ölüm haberi Instagram hesabından yapılan paylaşımla şu sözlerle duyuruldu: "1970 Türkiye Güzellik kraliçesi Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran Pazar günü hayatını kaybetti. 1970 yılında Türkiye 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik, ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi. Yolaç'ın cenazesi 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazım müteakip defnedilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."