Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haritaları uyumlu

Astroloji Danışmanı Nihan Urel Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Urel, Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haritasının uyumlu olduğunu söyledi.

Sunucu Melis Yaşar'ın "En son Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi olmuştu. Haritaları uyumlu mu? İleride ikisini aynı partide görebilir miyiz?" sorusuna Astroloji Danışmanı Nihan Urel kesin bir dille "İkisinin haritaları uyumlu" dedi.

Urel, şu ifadeleri kullandı;

"MERAL AKŞENER, HAYATI BOYUNCA SİYASETLE İÇ İÇE OLACAK"

"Tayyip Erdoğan'ın ayı, Mars'ı ve kuzey aydönümü ile Meral Akşener'in ayı, Mars'ı ve kuzey aydönümü ile kavuşuyor. Meral Akşener'in Türkiye ile uyumlu bir haritası var. Meral Akşener hayatı boyunca siyasetle iç içe olacak. Meral Akşener eninde sonunda devlete hizmet eden bir karakter. Siyasetten uzak kalamayacak. Kaderi siyaset."

"17-18 TEMMUZ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ"

"18 Temmuz 1956 doğumlu, 24 derece terazi. 24 derece Türkiye için önemli. Önemli roller almış çok sayıda insanın doğum tarihi 17-18 Temmuz. Mesela Kenan Evren, Hakan Fidan, Bedrettin Dalan. Güneş'in bu derecesi ve yanında destekleyen başka bir açı varsa Türkiye için çalışmayı gösterir."