Astrolog Aysun Koç: 14 Temmuz yeni ayı evlilik ve emlak konularını gündeme getirecek

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com’da 14 Temmuz’da saat 12.44’te Yengeç burcunda gerçekleşecek yeni ayın etkilerini değerlendirdi. Koç, yeni ayın Castor ve Pollux yıldızlarının etkili olduğu bir derecede gerçekleşeceğini belirterek, bu yıldızların bolluk ve bereketle bağlantılı olduğunu söyledi. Yeni aya Merkür retrosunun da eşlik ettiğini ifade eden Koç, bu dönemde iletişimle ilgili aksaklıklar, gecikmeler ve geçmişten gelen konuların yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.

YENİ AY EV, AİLE VE EMLAK KONULARINI ÖNE ÇIKARACAK

Aysun Koç, Yengeç burcunda gerçekleşecek yeni ayın aile, ev, yuva ve emlak konularıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Koç, önümüzdeki iki haftalık süreçte bu alanlarda daha fazla gelişme yaşanabileceğini belirterek, evlilik kararları, taşınma, ev alım-satımı ve aile içi konuların gündeme gelebileceğini ifade etti.

KOÇ: NİKAHLARDA 26 TEMMUZ SONRASI DAHA SAĞLIKLI

Yeni ayın evlilik oranlarını artırabileceğini belirten Aysun Koç, Merkür retrosu nedeniyle imza gerektiren konularda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Koç, “Önümüzdeki iki hafta nikah oranlarında artış olabilir. Merkür retrosu imza atma konusunda problemli olduğu için 26 Temmuz’dan sonra nikahları yapmak daha sağlıklı sonuçlara ulaştırabilir” dedi.

PARA KAYBI VE ANİ MASRAFLARA DİKKAT

Yeni ay döneminde ilişkiler ve maddi konularda ani gelişmeler yaşanabileceğini söyleyen Koç, ikili ilişkilerde geçmiş meselelerin yeniden gündeme gelebileceğini belirtti. Aysun Koç, “Geçmiş bazı konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerde ani ayrılıklara sebebiyet verebilecek etkiler söz konusu. Ummadığınız para kaybı riski de olan bir yeni ay” ifadelerini kullandı. Koç, eş ya da ortak kaynaklı ani masrafların ortaya çıkabileceğini, özellikle emlakla ilgili yeni kararların alınabileceği bir dönemden geçildiğini söyledi.

JÜPİTER VE NEPTÜN DESTEKLEYİCİ ETKİ VERİYOR

Gökyüzünde Jüpiter ve Neptün arasında olumlu bir etkileşim olduğunu belirten Aysun Koç, bu görünümün olayları daha kolay göğüsleme potansiyeli sunduğunu ifade etti. Koç, bu süreçte acele edilmemesi ve temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, hayalleri gerçekleştirme yönünde de destekleyici etkilerin bulunduğunu söyledi.

EN ÇOK ETKİ ALACAK BURÇLAR

Aysun Koç, yeni aydan en çok Yengeç, Oğlak, Koç ve Terazi burçlarının ikinci 15 gününde doğanların etki alacağını belirtti. Koç, Akrep ve Balık burçlarının ise yeni ay sürecinden daha şanslı etkiler alabileceğini ifade etti. Ateş grupları ve hava gruplarının da Jüpiter ile Neptün etkisinden faydalanabileceğini söyledi.

BURÇLARA GÖRE YENİ AY ETKİLERİ

Koç ve yükselen Koçlar için ev, taşınma, ev alma-satma ve evlilik konuları gündeme gelebilir. Boğa ve yükselen Boğalar için iletişim, yakın çevre, kısa seyahatler ve elektronik cihazlarla ilgili gelişmeler öne çıkabilir. İkizler ve yükselen İkizler gelir, maaş, iş değişikliği ve öz değer konularına odaklanabilir. Yengeç ve yükselen Yengeçler için yeni ay, harekete geçme ve yeni başlangıçlar açısından önemli bir dönem olabilir. Aslan ve yükselen Aslanlar daha içe dönük, duygusal ve aile ilişkilerini sorguladıkları bir süreç yaşayabilir. Başak ve yükselen Başaklar için hayaller, aşk ve para konularında yeni adımlar gündeme gelebilir. Terazi ve yükselen Teraziler kariyer hedefleri, terfi, maaş ve iş değişikliği gibi başlıklarda hareketlenme yaşayabilir. Akrep ve yükselen Akrepler için yurt dışı, vize, dava, eğitim ve ikinci evlilik konuları öne çıkabilir. Yay ve yükselen Yaylar ödemeler, krediler, miras ve sağlık konularıyla ilgilenebilir. Oğlak ve yükselen Oğlaklar için evlilik, ortaklık ve imzalı işler gündeme gelebilir. Kova ve yükselen Kovalar için iş temposu, günlük rutin, sağlık ve evcil hayvanlarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Balık ve yükselen Balıklar ise aşk, çocuk, hobi ve ilişkilerde iletişim konularında yeni başlangıçlar yaşayabilir.

İMZALI İŞLERDE MERKÜR RETROSU UYARISI

Aysun Koç, burç yorumlarında birçok kez Merkür retrosuna dikkat çekerek, nikah, sözleşme, dava, iş değişikliği ve ortaklık gibi imza gerektiren konularda 26 Temmuz sonrasının daha uygun olacağını vurguladı. Koç, yeni ayın güçlü fırsatlar sunduğunu ancak önemli adımlarda acele edilmemesi gerektiğini belirtti.