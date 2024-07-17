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Assos'ta gezilecek en güzel yerler neresi? Assos'ta denize girilir mi? Assos bir günde gezilir mi?

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Tatilcilerin merakla araştırdığı Assos, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17 km güneyindeki Behramkale Köyü'nde bulunan bir antik kent. Plajları ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Assos'ta gezilecek yerler ve Assos'un en meşhur yemekleri haberimizde yer alıyor. Assos'ta gezilecek en güzel yerler ve denize girilebilecek yerler hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor...

Assos, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü bir Ege kasabasıdır. Yaz aylarının sıkça tercih edilen Assos tatilcilere keyifli bir deneyim yaşatıyor. Assos'ta gezilecek yerler listesi ve Assos'un en meşhur yemekleri haberimizde yer alıyor. Peki, Assos'ta tatile nereye gidilir, neler yapılır?

ASSOS'TA GEZİLECEK YERLER LİSTESİ

Assos, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, aktiviteleri ve canlı atmosferiyle tatilciler için mükemmel bir destinasyondur.

  • Assos Antik Kenti: Assos'un en önemli tarihi alanlarından biri olan bu antik kent, Aristo'nun bir süre yaşadığı ve felsefe okulu kurduğu yer olarak bilinir. Athena Tapınağı ve antik tiyatro burada görülebilecek önemli yapılar arasındadır.
  • Athena Tapınağı: Assos Antik Kenti'nin en yüksek noktasında yer alan bu tapınak, muhteşem Ege Denizi manzarası sunar.
  • Behramkale Köyü : Assos'un hemen yanında bulunan bu köy, taş evleri ve dar sokaklarıyla tarihi dokusunu koruyan bir yerleşim yeridir. Köyde el yapımı ürünler satan dükkanlar ve otantik restoranlar bulunur.
  • Assos Limanı: Küçük ama sevimli bir liman olan Assos Limanı, balık restoranları ve taş yapılarıyla oldukça çekici bir yerdir. Gün batımını izlemek için harika bir noktadır.

Assos'ta gezilecek en güzel yerler neresi? Assos'ta denize girilir mi? Assos bir günde gezilir mi?

ASSOS'TA DENİZE GİRİLECEK YERLER NERESİ?

Kadırga Koyu: Assos'un en popüler plajlarından biri olan Kadırga Koyu, temiz denizi ve geniş plajı ile ünlüdür. Plajda çeşitli kafe ve restoranlar da bulunur.

Assos Limanı Plajı: Assos Limanı'na yakın olan bu plaj, sakin ve huzurlu bir ortamda denize girmek isteyenler için idealdir.

Sokakağzı Plajı: Assos'a yakın mesafede bulunan bu plaj, doğal güzellikleri ve temiz denizi ile bilinir. Daha sakin ve doğayla iç içe bir plaj arayanlar için uygundur.

Assos'ta gezilecek en güzel yerler neresi? Assos'ta denize girilir mi? Assos bir günde gezilir mi?

ASSOS BİR GÜNDE GEZİLİR Mİ?

Evet, Assos küçük bir yer olduğu için bir günde gezilebilir. Sabah erken saatlerde başlayarak antik kenti, Athena Tapınağı'nı ve Behramkale Köyü'nü gezebilir, öğleden sonra ise liman bölgesinde yemek yiyip denize girebilirsiniz. Akşamüstü Kadırga Koyu'nda denize girerek günü tamamlayabilirsiniz. Ancak daha detaylı bir keşif ve dinlenme için birkaç gün ayırmak da keyifli olacaktır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Behramkale Köyü Çanakkale Ayvacık Tatil Kültür Turizm Gündem Yaşam Haberler

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