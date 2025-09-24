Aslıhan Malbora ile Çağatay Ulusoy sevgili mi? Ünlü oyuncudan dikkat çeken paylaşım!

Aslıhan Malbora'nın Çağatay Ulusoy'un doğum gününde yaptığı dikkat çekici paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Bu paylaşımın ardından ikili hakkında aşk iddiaları ortaya atılırken, magazin kulislerinde "Sevgililer mi?" sorusu sıkça konuşulmaya başlandı. Aslıhan Malbora ile Çağatay Ulusoy ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ASLIHAN MALBORA İLE ÇAĞTAY ULUSOY SEVGİLİ Mİ?

Ünlü oyuncular Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy'un ilişkisi, 2024 yılının sonlarında kamuoyuna yansıdı. 2023 yılında Netflix'te yayınlanan "Kübra" dizisinin setinde tanışan ikili, önce arkadaşlık kurdu, ardından yakınlaştı. Aralık 2024'te İstanbul Havalimanı'nda el ele görüntülenmeleriyle ilişkileri ilk kez basına yansıdı.

Malbora, Mart 2025'te Posta gazetesine verdiği röportajda, "İlişkimiz gayet güzel gidiyor, hiçbir problem yok" sözleriyle birlikteliklerini doğruladı. Çift, Barselona tatilleri, Paris Moda Haftası'ndaki görünümleri ve Ulusoy'un "Eşref Rüya" set ziyaretleriyle sık sık gündeme geliyor.

ASLIHAN MALBORA'DAN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile güzel oyuncu Aslıhan Malbora, geçtiğimiz yıl magazin gündemine bomba gibi düşen aşklarını sürdürüyor. Çift, yakın zamanda Barcelona dönüşü görüntülenmişti.

Aşkları doludizgin devam eden çiftten, Aslıhan Malbora'dan sürpriz bir hamle geldi.

Daha önce Ulusoy ile ilgili paylaşım yapmayan Malbora, bu kez sevgilisinin 35. yaş gününü kutlayarak kuralı bozdu. Malbora, Çağatay Ulusoy'un otomobil kullanırken çekilen videosuna doğum tarihi ve kırmızı kalp emojisi ekledi.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 1995 yılında Türkiye'de dünyaya gelen başarılı bir oyuncudur. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan Malbora, oyunculuğa olan ilgisiyle kısa sürede dikkat çekti. Özellikle televizyon dizilerindeki performanslarıyla tanınan Aslıhan Malbora, kariyerine çeşitli projelerde başrol ve önemli yan rollerde yer alarak devam etmektedir. Genç oyuncu, doğal oyunculuğu ve ekran karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990'da İstanbul'da doğan, Türkiye'nin en popüler ve yetenekli oyuncularından biridir. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'nden mezun olmadan oyunculuğa yönelmiş ve kısa sürede büyük başarı yakalamıştır. 2010 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasını kazanarak dikkat çekmiş, ardından televizyon dizileriyle kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşamıştır.

Adını Feriha Koydum, Medcezir, İçerde ve Hakan: Muhafız gibi başarılı projelerde başrol oynayan Ulusoy, Türkiye'de ve uluslararası platformda geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Hem dramatik hem de aksiyon rollerindeki başarısıyla sektörde saygın bir konuma sahiptir.