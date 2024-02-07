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Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna mı dahil oldu?

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Aslıhan Kapanşahin'in son projesi merak konusu oldu. Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil olup olmadığı konusunda bilgi arayanlar, oyuncunun yeni rolünü bekliyor. Aslıhan Kapanşahin hakkında merak edilenler ve son projeleri. Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna mı dahil oldu?

Genç oyuncu Aslıhan Kapanşahin, FOX TV ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisine dahil oldu. Oyuncu dizide Cansu Tosun'un oynadığı Medine'nin kardeşi Esma olarak seyirci karşısına çıkacak. Peki, Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti kadrosuna mı dahil oldu?

ASLIHAN KAPANŞAHİN KİMDİR?

2 Kasım 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Orta öğretim eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde alan Aslıhan Kapanşahin, kameralar ile 11 yaşındayken tanışmıştır. Aslıhan Kapanşahin, ilk kamera önü deneyimini 'Küçük Melek' isimli televizyon dizisi ile yaşamıştır.Aslıhan Kapanşahin, Farklı Boyut, Paramparça, Göl Zamanı, Ufak Tefek Cinayetler, Not Defteri gibi bir çok yapımda yer alırken, bugünlerde Star TV ekranlarında yayınlanan 'Sana Söz' isimli dizide 'Duru' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Karaşahin'in kadrosunda yer aldığı diziler:

  • Kuzey Yıldızı İlk Aşk- 2019
  • 7 Yüz - 2018
  • Paramparça - 2015
  • Karışık Kaset - 2014
  • Aşk Ağlatır - 2013
  • Farklı Boyut - 2011

ASLIHAN KAPANŞAHİN KİRLİ SEPETİ KADROSUNA MI DAHİL OLDU?

Genç oyuncu Aslıhan Kapanşahin, FOX TV ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisine dahil oldu. Oyuncu, dizide Cansu Medine'nin kardeşi Esma olarak seyirci karşısına çıkacak.

Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna mı dahil oldu?

Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna mı dahil oldu?

Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna mı dahil oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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