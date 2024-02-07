Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna mı dahil oldu?

Genç oyuncu Aslıhan Kapanşahin, FOX TV ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisine dahil oldu. Oyuncu dizide Cansu Tosun'un oynadığı Medine'nin kardeşi Esma olarak seyirci karşısına çıkacak. Peki, Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti kadrosuna mı dahil oldu?

ASLIHAN KAPANŞAHİN KİMDİR?

2 Kasım 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Orta öğretim eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde alan Aslıhan Kapanşahin, kameralar ile 11 yaşındayken tanışmıştır. Aslıhan Kapanşahin, ilk kamera önü deneyimini 'Küçük Melek' isimli televizyon dizisi ile yaşamıştır.Aslıhan Kapanşahin, Farklı Boyut, Paramparça, Göl Zamanı, Ufak Tefek Cinayetler, Not Defteri gibi bir çok yapımda yer alırken, bugünlerde Star TV ekranlarında yayınlanan 'Sana Söz' isimli dizide 'Duru' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Karaşahin'in kadrosunda yer aldığı diziler:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk- 2019

7 Yüz - 2018

Paramparça - 2015

Karışık Kaset - 2014

Aşk Ağlatır - 2013

Farklı Boyut - 2011

ASLIHAN KAPANŞAHİN KİRLİ SEPETİ KADROSUNA MI DAHİL OLDU?

Genç oyuncu Aslıhan Kapanşahin, FOX TV ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisine dahil oldu. Oyuncu, dizide Cansu Medine'nin kardeşi Esma olarak seyirci karşısına çıkacak.