Aslı Hünel Gelin Evi'nden neden ayrıldı? Gelin Evi sunucusu kim olacak?

Show TV'nin sevilen yarışma programı Gelin Evi'nde bir ayrılık yaşandı. Gelin Evi programının sunucusu şarkıcı Aslı Hünel yeni sezonda programda olmayacağını açıkladı. Peki, Aslı Hünel Gelin Evi'nden neden ayrıldı? Gelin Evi sunucusu kim olacak?

ASLI HÜNEL GELİN EVİ'NDEN NEDEN AYRILDI?

Magazin Burada'da yer alan habere göre, Aslı Hünel 3 sezondur sunuculuğunu yaptığı Gelin Evi yarışmasında başarılı bir reytinge ulaştı. Uzun saatler süren çekimlerden dolayı zorlanan şarkıcı, yeni sezonda ekipte olmama kararı aldı. Vaktinin büyük bir kısmını ailesiyle ve dinlenerek geçirmek isteyen Hünel, herhangi bir açıklama yapmadı.

GELİN EVİ SUNUCUSU KİM OLACAK?

Uzun zamandır Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi yarışmasının sunuculuğunu üstlenen şarkıcı Aslı Hünel, programından ayrıldı. Yeni sezonda Gelin Evi'nin sunucusunun kim olacağı ise henüz açıklanmadı.