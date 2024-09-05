ASKİ Ankara su kesintisi! Polatlı, Sincan, Haymana 5-6 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

6 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.09.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 5.09.2024 18:00:00

Detay: Sincan İlçesi Temelli Alcı mahallesi içerisinde Polatlı İvedik hattı içme suyu hattının Alcı 7500 depoya bağlantı çalışması yapılacağından kaynaklı planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: ALCI mahallesi tamamı

HAYMANA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.09.2024 22:30:00

Tamir Tarihi: 5.09.2024 05:30:00

Detay: HAYMANA İLÇESİ ANKARA CADDESİ ÜZERİNDEKİ İLETİM HATTINDAKİ ANİ OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ MEYDANA GELMİŞTİR.

Etkilenen Yerler: ÇALDAĞ MAHALLESİ, SEYRAN MAHALLESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, YENİ MAHALLE.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.09.2024 08:40:00

Tamir Tarihi: 5.09.2024 22:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ OSTİM MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ İÇERİSİNDE BULANAN Q150MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: OSTİM OSB MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ BİR KISMI

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.09.2024 10:15:00

Tamir Tarihi: 5.09.2024 15:00:00

Detay: ARIZA TARİH VE SAAT: BAŞLANGIÇ : 05.09. 2024 10:15 : TAHMİNİ BİTİŞ: 05.09.2024 . 15:00: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ: Zafer mah Adnan Menderes caddesi üzerinde oluşan içme suyu şebeke hattındaki su patlağı nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Zafer mahallesi bir bölümü –Cumhuriyet mahallesi bir bölümü-Kurtuluş mahallesi bir bölümü

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Arıza Tarihi: 5.09.2024 18:00:00

Tamir Tarihi: 5.09.2024 23:00:00

Detay: POLATLI İLÇESİ: Şehitlik mah.Elçibey caddesi üzerinde oluşan içme suyu şebeke hattındaki su patlağı nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

BALA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.09.2024 12:30:00

Tamir Tarihi: 5.09.2024 17:00:00

Detay: Bala ilcesi sofular mahallesi terfi merkezi motor arızası nedeni ile su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: sofular mah

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.09.2024 16:30:00

Tamir Tarihi: 5.09.2024 20:55:00

Detay: Sincan ilçesi temelli hürriyet mahallesi barış caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: hürriyet mahallesi tamamı.