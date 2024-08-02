ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Mamak, Etimesgut, Pursaklar 3-4 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

3 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.08.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 2.08.2024 13:00:00

Detay: Mamak İlçesi Duralialıç mahallesi 934 sokak içerisinde ani oluşan Q100 düktil boru arızası nedeniyle saat 13:00 a kadar su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Duralialıç mahallesi alt kotlar Fahrikorutürk mahallesi alt kotlar Boğaziçi mahallesi üst kotlar

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.08.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 5.08.2024 22:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ŞEKER MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE Ø900 MM DUKTİL İÇME SUYU HATTININ DEPLASE ÇALIŞMASI YAPILACAK OLMASINDAN DOLAYI PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. YAPILACAK ÇALIŞMA NEDENİYE BAZI İLÇE MAHALLERİNDE SUSUZLUK VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ OLACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ETİMESGUT İLÇESİ: ŞEKER MAHALLESİ, ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLESİ, ERYAMAN MAHALLESİ, ALTAY MAHALLESİ, TUNAHAN MAHALLESİ VE GÜZELKENT MAHALLESİ YENİMAHALLE İLÇESİ: YENİ BATI VE BATI SİTESİ MAHALLERİ SİNCAN İLÇESİ: TÖREKENT MAHALLESİ, MEVLANA MAHALLESİ, GÖKÇEK MAHALLESİ, GAZİ OSMAN PAŞA MAHALLESİ, FATİH MAHALLESİ, ULUBATLI MAHALLESİ, TANDOĞAN MAHALLESİ, PINARBAŞI MAHALLESİ,YUNUS EMRE MAHALLESİ,ÇOĞLU MAHALLESİ,29 EKİM MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ VE MENDERES MAHALLESİ

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.08.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 5.08.2024 22:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ŞEKER MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE Ø900 MM DUKTİL İÇME SUYU HATTININ DEPLASE ÇALIŞMASI YAPILACAK OLMASINDAN DOLAYI PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. YAPILACAK ÇALIŞMA NEDENİYE BAZI İLÇE MAHALLERİNDE SUSUZLUK VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ OLACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TÖREKENT MAHALLESİ, MEVLANA MAHALLESİ, GÖKÇEK MAHALLESİ, GAZİ OSMAN PAŞA MAHALLESİ, FATİH MAHALLESİ, ULUBATLI MAHALLESİ, TANDOĞAN MAHALLESİ, PINARBAŞI MAHALLESİ,YUNUS EMRE MAHALLESİ,ÇOĞLU MAHALLESİ,29 EKİM MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ VE MENDERES MAHALLESİ

BALA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.08.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 2.08.2024 23:30:00

Detay: ABAZLI MAHALLESİ DEPO İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ABAZLI MAHALLESİ

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.08.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 5.08.2024 22:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ŞEKER MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE Ø900 MM DUKTİL İÇME SUYU HATTININ DEPLASE ÇALIŞMASI YAPILACAK OLMASINDAN DOLAYI PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. YAPILACAK ÇALIŞMA NEDENİYE BAZI İLÇE MAHALLERİNDE SUSUZLUK VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ OLACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YENİ BATI MAHALLESİ BATI SİTESİ MAHALLESİ

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.08.2024 17:00:00

Tamir Tarihi: 2.08.2024 19:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Fazilet Sokak İçerisinde Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: -Pursaklar Mimar Sinan Mahallesi bir kısmı

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.08.2024 22:30:00

Tamir Tarihi: 2.08.2024 19:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ YUKARI YURTÇU MAHALLESİ 4362 SOKAK ÜZERİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ŞEHİTALİ MAHALLESİ GENELİ BİLGİSAYARCILAR SİT GENELİ 8 EVLER SİT GENELİ VE 4362 SOKAK CİVARI