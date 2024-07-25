ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Beypazarı, Sincan, Bala 25-26 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

25 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 25.07.2024 17:30:00

Detay: Beypazarı Hacıkara Mahallesi Vildan Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı Hacıkara Mahallesi Vildan Sokak Ve Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2024 16:55:00

Tamir Tarihi: 25.07.2024 21:00:00

Detay: İÇME SUYU TERFİ MERKEZİ POMPA ARIZASI NEDENİ İLE İLERLEYEN SAATLERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: SARAYCIK MAHALLESİ

BALA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 25.07.2024 23:00:00

Detay: Bala İlçesi depo iletim hattında oluşan arıza nedeni ile su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Abazlı, Yeniköy,Koçyayla,Aydoğan mahalleleri ve Ergin yaylası

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 25.07.2024 20:00:00

Detay: Altındağ İlçesi,Başpınar mahallesi 1131.Cadde İle 1140.Sokak köşedeki içme suyu şebeke borusundaki arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Başpınar mahallesinin bir kısmı

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2024 11:30:00

Tamir Tarihi: 25.07.2024 20:00:00

Detay: PLANSIZ KESİNTİ :Nallıhan İlçesi Kuruca ve Soğukkuyu Mahallelerinde aşırı kullanıma bağlı depo seviyelerinin düşmesinden dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: KURUCA VE SOĞUKKUYU MAHALLELERİ

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2024 11:30:00

Tamir Tarihi: 25.07.2024 20:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ EYMİR MAHALLESİ KÖY CEYİZ SOKAKTA @ 110 PE HATTAKİ ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: EYMİR MAHALLESİ TOKİ

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2024 12:15:00

Tamir Tarihi: 25.07.2024 18:00:00

Detay: Yakup abdal mahallesi küme evleri,110 lük şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Yakup abdal mahallesi

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2024 12:20:00

Tamir Tarihi: 25.07.2024 15:30:00

Detay: Ahlatlıbel mahallesi 1894 sokak no:6 ,Ø75 lik şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır,

Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel mahallesi üst kotları