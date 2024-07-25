Üye Girişi
Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Beypazarı, Sincan, Bala 25-26 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ASKİ Beypazarı, Sincan, Bala su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

25 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 25.07.2024 17:30:00

Detay: Beypazarı Hacıkara Mahallesi Vildan Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı Hacıkara Mahallesi Vildan Sokak Ve Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2024 16:55:00

Tamir Tarihi: 25.07.2024 21:00:00

Detay: İÇME SUYU TERFİ MERKEZİ POMPA ARIZASI NEDENİ İLE İLERLEYEN SAATLERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: SARAYCIK MAHALLESİ

BALA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 25.07.2024 23:00:00

Detay: Bala İlçesi depo iletim hattında oluşan arıza nedeni ile su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Abazlı, Yeniköy,Koçyayla,Aydoğan mahalleleri ve Ergin yaylası

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 25.07.2024 20:00:00

Detay: Altındağ İlçesi,Başpınar mahallesi 1131.Cadde İle 1140.Sokak köşedeki içme suyu şebeke borusundaki arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Başpınar mahallesinin bir kısmı

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2024 11:30:00

Tamir Tarihi: 25.07.2024 20:00:00

Detay: PLANSIZ KESİNTİ :Nallıhan İlçesi Kuruca ve Soğukkuyu Mahallelerinde aşırı kullanıma bağlı depo seviyelerinin düşmesinden dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: KURUCA VE SOĞUKKUYU MAHALLELERİ

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2024 11:30:00

Tamir Tarihi: 25.07.2024 20:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ EYMİR MAHALLESİ KÖY CEYİZ SOKAKTA @ 110 PE HATTAKİ ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: EYMİR MAHALLESİ TOKİ

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2024 12:15:00

Tamir Tarihi: 25.07.2024 18:00:00

Detay: Yakup abdal mahallesi küme evleri,110 lük şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Yakup abdal mahallesi

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2024 12:20:00

Tamir Tarihi: 25.07.2024 15:30:00

Detay: Ahlatlıbel mahallesi 1894 sokak no:6 ,Ø75 lik şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır,

Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel mahallesi üst kotları

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Beypazarı Beypazarı Ankara Sincan Ankara Bala Bala Gündem Gündem Yaşam Haberler

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, İnegöl, Mustafakemalpaşa 25-26 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Serik, Döşemealtı 25-26 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Beypazarı, Sincan, Bala 25-26 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Temmuz günün maçları nereden izlenir? MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 26 Temmuz burç yorumları nedir? RUZOMBEROK- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE #128308 Ruzomberok- Trabzonspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili ne oluyor, neler yapılmalı? Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? TFF, 2024- 2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler? TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu? Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? Tercih Uzmanı açıkladı! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır?
4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış

4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title