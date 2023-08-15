ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

16 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 15.08.2023 08:50:00

Tamir Tarihi: 15.08.2023 22:00:00

Detay: Gazi Mahallesi Fatih Sultanhan Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi ve Yenibacı mevkii

BALA

Arıza Tarihi: 15.08.2023 09:30:00

Tamir Tarihi: 15.08.2023 22:00:00

Detay: Bala ilçesi depo iletim hattı üzerinde oluşan iletim hattı arızası nedeni ile kesinti yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Aşağıhacıbekir mah Yukarıhacıbekir mah sarıhüyük mah suyugüzel mah tatarhüyük mah eğribasan mah pür yaylası

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 15.08.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 15.08.2023 20:00:00

Detay: Mevsimsel hava şartlarından dolayı yoğun su kullanımı mevcut olup bu nedenle yüksek kotlarda basınç düşüklüğü ve susuzluk meydana gelecektir.

Etkilenen Yerler: -Merkez mahallesi -Yunus Emre mahallesi -Tevfik İleri mahallesi -Fatih Mahallesi -Ayyıldız Mahallesi -Mimar Sinan mahallesi

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 15.08.2023 15:40:00

Tamir Tarihi: 15.08.2023 23:55:00

Detay: Pursaklar arıtma tesisinde teknik bir calışmadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA - KARAKAYA- KAFKAS-HİSAR MAHALLESİ VE CİVARI

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 15.08.2023 15:40:00

Tamir Tarihi: 15.08.2023 19:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ ERYAMANEVLERİ 281 CADDE İÇERİSİNDE BULUNAN ABONE ŞEBEKE BAĞLANTISI HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ERYAMANEVLERİ GENELİ

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 15.08.2023 16:45:00

Tamir Tarihi: 15.08.2023 20:00:00

Detay: Altındağ ilçesi,Karapürçek mahallesi Kavaklı yol üzerinde Enerji sa çalışması esnasında içme suyu şebeke hattına hasar vermesi nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Kavaklı mahallesi