ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Kızılcahamam Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 10.11.2025 20:00

Tamir Tarihi: 11.11.2025 08:00

Detay: Kızılcahamam Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü sorumluluğundaki Kent Ormanı Su Deposunun manevra odasında bulunan kolektörlerin (vana ve tesisat) yenileme çalışması Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Bu nedenle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Kızılcahamam Merkez Geneli (Akçay, Yenice, Karşıyaka ve Kemalpaşa Mahalleleri)

Pursaklar Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 07.11.2025 21:15

Tamir Tarihi: 08.11.2025 23:55

Detay: Pursaklar ilçesinin ana içme suyu kaynağı olan Çubuk-2 Barajında uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik düzeye gerilemiştir. Bu durum, zaman zaman yaşanan kesintilerin ana nedenidir. ASKİ ekipleri alternatif kaynaklarla takviye sağlayarak vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemeye çalışmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Üst kotlarda basınç düşüklüğü ve susuzluk olabilecek bölgeler: Pursaklar ilçesi Saray Fatih, Saray Cumhuriyet, Saray Gümüşoluk, Sirkeli Yeşilyurt, Yeşilova, Abadan, Karşıyaka ve Kösrelikızığı Mahalleleri

Nallıhan Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 08.11.2025 09:55

Tamir Tarihi: 08.11.2025 18:05

Detay: Nallıhan ilçesi Sarıyar Mahallesi su deposuna içme suyu sağlayan Hıdırlar pompasındaki elektrik arızası nedeniyle su verilememektedir.

Etkilenen Yerler: Sarıyar Mahallesi

Şereflikoçhisar Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 08.11.2025 10:00

Tamir Tarihi: 08.11.2025 13:00

Detay: Şereflikoçhisar Emek Mahallesi'nde oluşan dağıtım şebeke hattı arızası nedeniyle 10.00 ile 13.00 saatleri arasında üç saatlik su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Emek ve Cumhuriyet Mahalleleri

Polatlı Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 08.11.2025 10:30

Tamir Tarihi: 08.11.2025 19:00

Detay: Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Peri Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında üçüncü şahıslar nedeniyle oluşan arıza sebebiyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi'nin bir bölümü

Polatlı Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 08.11.2025 10:45

Tamir Tarihi: 08.11.2025 18:00

Detay: Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Çeçenistan Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında üçüncü şahıslar nedeniyle oluşan arıza sebebiyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi'nin bir bölümü

Yenimahalle Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 08.11.2025 14:10

Tamir Tarihi: 08.11.2025 23:00

Detay: Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi 3603. Sokak içerisinde bulunan Ø110 mm çapındaki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yakacık Mahallesi 3602 ve 3603. Sokaklar

Kahramankazan Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 08.11.2025 14:20

Tamir Tarihi: 08.11.2025 19:00

Detay: Kahramankazan ilçesinde ana isaliye hattı çalışması nedeniyle plansız su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi Atom Caddesi ve çevresi, Saray Mahallesi 614. Cadde çevresi, Dağyaka Caddesi, Saray Köy İçi 688. Cadde ve çevresi

Pursaklar Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 08.11.2025 17:00

Tamir Tarihi: 08.11.2025 20:00

Detay: Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, Başkent Enerjisa'nın yüklenici firması Demiryürek tarafından yapılan çalışma sırasında içme suyu şebeke hattına hasar verilmiştir. Bu nedenle su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi'nin bir kısmı