ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Ekim Çankaya, Etimesgut, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Çankaya, Etimesgut, Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 31 EKİM
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 30.10.2024 09:45:00
- Tamir Tarihi: 30.10.2024 23:00:00
- Detay: Alacaatlı Mahallesi Alacaatlı Caddesi ile 3343 Cadde köşede ani oluşan Ø280'lik ana şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
- Etkilenen Yerler: Alacaatlı Mahallesi 3343 Cadde, 4799 Cadde, 3336 Sokak, 3302 Sokak, 3326 Sokak, 3802 Sokak, 4809 Sokak, 3346/1 Sokak, 3346/2 Sokak, 3336 Sokak, 4819 Sokak, 4827 Sokak, 4817 Sokak ve civarı
ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 30.10.2024 09:00:00
- Tamir Tarihi: 30.10.2024 22:00:00
- Detay: Etimesgut İlçesi Altay Mahallesi içerisinde bulunan içme suyu hatlarının imalat çalışmaları nedeniyle 30.10.2024 Çarşamba günü 09:00 ile 22:00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır. Suyun şebekelere dolması ve yüksek kotlardaki abonelere ulaşması zaman alabilmektedir. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
- Etkilenen Yerler: Altay Mahallesi tamamı ve Şehit Osman Avcı Mahallesi bir kısmı