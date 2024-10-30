ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Ekim Çankaya, Etimesgut, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 31 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.10.2024 09:45:00

Tamir Tarihi: 30.10.2024 23:00:00

Detay: Alacaatlı Mahallesi Alacaatlı Caddesi ile 3343 Cadde köşede ani oluşan Ø280'lik ana şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Alacaatlı Mahallesi 3343 Cadde, 4799 Cadde, 3336 Sokak, 3302 Sokak, 3326 Sokak, 3802 Sokak, 4809 Sokak, 3346/1 Sokak, 3346/2 Sokak, 3336 Sokak, 4819 Sokak, 4827 Sokak, 4817 Sokak ve civarı

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ