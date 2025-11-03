ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 3 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Mamak

Arıza tarihi: 3 Kasım 2025, 07.30

Tamir tarihi: 3 Kasım 2025, 17.20

Detay: Mamak İlçesi Karaağaç Mahallesi 255. Sokak içinde bulunan Q100'lük duktil boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun erişim saati 17.00 olarak öngörülmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Karaağaç, Altıağaç, Harman ve Hüseyin Gazi mahallelerinin üst kotları.

Polatlı

Arıza tarihi: 3 Kasım 2025, 08.45

Tamir tarihi: 3 Kasım 2025, 19.00

Detay: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde yüklenici firmanın altyapı çalışması sırasında içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Şehitlik Mahallesi'nin bir kısmı.

Polatlı

Arıza tarihi: 3 Kasım 2025, 10.30

Tamir tarihi: 3 Kasım 2025, 17.00

Detay: Polatlı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Pehlivan Sokak üzerinde içme suyu dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Kurtuluş Mahallesi'nin bir kısmı.

Polatlı

Arıza tarihi: 3 Kasım 2025, 11.00

Tamir tarihi: 3 Kasım 2025, 18.00

Detay: Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Cumhuriyet Mahallesi'nin bir kısmı.

Mamak

Arıza tarihi: 3 Kasım 2025, 12.40

Tamir tarihi: 3 Kasım 2025, 19.00

Detay: Mamak İlçesi Duralialıç Mahallesi 992. Sokak içinde Ø100'lük duktil içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Arıza sonrası suyun erişimi saat 21.00 civarında beklenmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Duralialıç, Akşemsettin ve Boğaziçi mahallelerinin üst kotları.

Çankaya

Arıza tarihi: 3 Kasım 2025, 16.55

Tamir tarihi: 3 Kasım 2025, 21.00

Detay: Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi 1803. Sokak ile 1812. Cadde köşesinde bulunan Q110'luk PE boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Üniversiteler ve Beytepe mahallelerinin üst kotları.

Sincan

Arıza tarihi: 3 Kasım 2025, 17.45

Tamir tarihi: 3 Kasım 2025, 21.45

Detay: Mustafa Kemal Mahallesi Mesnevi Sokak içinde, bir inşaat firması çalışması sırasında içme suyu hattına zarar verilmiştir. Meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Mustafa Kemal Mahallesi'nin bir kısmı.