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ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Eylül Etimesgut, Sincan, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Eylül Etimesgut, Sincan, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Etimesgut, Sincan, Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.09.2024 22:00:00

Tamir Tarihi: 26.09.2024 08:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi içerisinde Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından imalatı tamamlanan içme suyu hattının mevcut hatta bağlantı çalışmaları yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi bir kısmı ve Yeni Bağlıca Mahallesi bir kısmı

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.09.2024 15:05:00

Tamir Tarihi: 25.09.2024 20:00:00

Detay: Sincan ilçesi Temelli Gazi Mahallesi Yeni bacı mevkiini besleyen su deposunda oluşan seviye azlığı nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi içerisindeki Yeni bacı mevkii tamamı.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.09.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 26.09.2024 22:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ TURGUT ÖZAL MAHALESİ 2220.CADDE İÇERİSİNDE İÇME SUYU ANA İLETİM HATTI BAĞLANTI ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2220 CADDE ,1467/1 CADDE VE CİVARI YUVA MAHALLESİ ( KÖY İÇİ HARİÇ )

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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