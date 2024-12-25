Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı
Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Aralık Kazan, Beypazarı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Aralık Kazan, Beypazarı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ASKİ Kazan, Beypazarı, Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.12.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 25.12.2024 18:00:00

Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi içme suyu ihtiyacının karşılandığı Susuz Mahallesi depo istasyonunda meydana gelen arıza sebebiyle kesinti yaşanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.12.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 25.12.2024 13:00:00

Detay: Ayvaşık Mahallesi'nde TOKİ'nin yapmış olduğu deponun ,hat testi için dağıtım şebeke hattından uç alınarak depo bağlantısı yapılmış olup dolum testi yapılacağı için depoya su verilecektir yüksek kodlarlar da basınç düşüklüğü görülmektedir

Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.12.2024 15:20:00

Tamir Tarihi: 25.12.2024 20:00:00

Detay: Beytepe mahallesi 5424 için bulunan 110'luk pe Boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Beytepe mahallesi piri reis caddesi, 5431 sokak,5425 sokak avend Beytepe sitesi ve civarında bulunan siteler

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.12.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 25.12.2024 18:00:00

Detay: ATATÜRK MAHALLESİ OBA SOKAKTA OLUŞAN 100 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ KAFKASYA CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Fenerbahçe'nin 1 saniye düşünmeden gönderdiği futbolcu Kerem'i solladı
img

'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
img

Dün istifa, bugün rozet! Davutoğlu'ndan hızlı davrandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü propagandasından hakkında soruşturma açılan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekranlara taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?

Son Dakika Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? BUGÜN MAÇ YOK MU? 25 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Çarşamba hangi diziler var? 25 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Leyla 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leyla 15. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Aralık Tuzla, Kağıthane, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla CANLI izle! Adalet 25 Aralık Çarşamba Leyla 15. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.