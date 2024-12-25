ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Aralık Kazan, Beypazarı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.12.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 25.12.2024 18:00:00

Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi içme suyu ihtiyacının karşılandığı Susuz Mahallesi depo istasyonunda meydana gelen arıza sebebiyle kesinti yaşanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.12.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 25.12.2024 13:00:00

Detay: Ayvaşık Mahallesi'nde TOKİ'nin yapmış olduğu deponun ,hat testi için dağıtım şebeke hattından uç alınarak depo bağlantısı yapılmış olup dolum testi yapılacağı için depoya su verilecektir yüksek kodlarlar da basınç düşüklüğü görülmektedir

Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.12.2024 15:20:00

Tamir Tarihi: 25.12.2024 20:00:00

Detay: Beytepe mahallesi 5424 için bulunan 110'luk pe Boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Beytepe mahallesi piri reis caddesi, 5431 sokak,5425 sokak avend Beytepe sitesi ve civarında bulunan siteler

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.12.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 25.12.2024 18:00:00

Detay: ATATÜRK MAHALLESİ OBA SOKAKTA OLUŞAN 100 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ KAFKASYA CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR