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ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Haberler
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Ankara ASKİ Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

HAYMANA SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 21.11.2024 09:15:00
  • Tamir Tarihi: 21.11.2024 20:55:00
  • Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : HAYMANA İLÇE MERKEZİNDE SU KULLANIMININ FAZLALIĞI SEBEBİYLE YÜKSEK KOTLARDA YER YER BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE KESİNTİLER MEYDANA GELEBİLİR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
  • Etkilenen Yerler: SEYRAN MAHALLESİ, YENİ MAHALLE KONUTLAR MEVKİİ

AYAŞ SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 21.11.2024 12:30:00
  • Tamir Tarihi: 22.11.2024 17:00:00
  • Detay: Ayaş Gökler Mahallesinde bulunan terfi merkezi pompa arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
  • Etkilenen Yerler: Gökler Mahallesi

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 22.11.2024 09:45:00
  • Tamir Tarihi: 22.11.2024 12:00:00
  • Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Çamlıbağ Sokakta Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
  • Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Çamlıbağ Sokak Ve Civarı

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 23.11.2024 13:00:00
  • Tamir Tarihi: 23.11.2024 23:59:00
  • Detay: Ümit mahallesi Meksika caddesi no 34 yanı 400'lük çelik boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır
  • Etkilenen Yerler: Ümit mahallesi tamamı Mutlu kent mahallesi Doğan Taşdelen bulvarı üzerinde kesişen cadde ve sokaklar tamamı
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