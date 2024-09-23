ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Eylül Beypazarı, Şereflikoçhisar, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SEREFLIKOÇHISAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.09.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 21.09.2024 16:30:00

Detay: Hacıenbiya Mahallesinde oluşan Dağıtım Şebeke Hattı arızası nedeniyle 13:00 ile16:30 arası 3,5 saatlik Su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Yeşilova Mahallesi, Hacıenbiya Mahallesi, Emek,Tuzla Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.09.2024 21:55:00

Tamir Tarihi: 22.09.2024 03:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Fatih Caddesinde Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi ve Fatih Caddesi Bir Kısmı

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Arıza Tarihi: 22.09.2024 13:40:00

Tamir Tarihi: 22.09.2024 16:00:00

Detay: Beypazarı Ayvaşık Mahallesi Akyazı Demirciler Sanayi Sitesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Ve Akyazı Demirciler Sanayi Sitesi Bir Kısmı

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.09.2024 10:55:00

Tamir Tarihi: 23.09.2024 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ= Mamak ilçesi Türközü mahallesi 433 sokak ile 436 sokak köşesinde ani olarak oluşan Q100 Duktil boru içme suyu şebeke hattı 23.09.2024 tarihinde Pazartesi günü 10.55 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: TÜRKÖZÜ MH..436.438.439.441.442 sokak ve çevresi

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.09.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 23.09.2024 22:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ ÇAMLICA MAHALESİ 123 CADDE İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100MM ÇAPINDAKİ İÇME ŞEBEKE SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ÇAMLICA 123 CADDE,25 MART MAHALLESİ VE CİVARI

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.09.2024 15:45:00

Tamir Tarihi: 23.09.2024 20:00:00

Detay: Altındağ İlçesi, Doğantepe mahallesi 1325.Sokak içerisinde İçme Suyu Şebeke Borusundaki Arızadan Dolayı Plansız Su Kesintisi Yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Doğantepe Mahallesinin Bir Kısmı-Solfasol mahallesinin Bir Kısmı