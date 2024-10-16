ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Ekim Çubuk, Çankaya, Şereflikoçhisar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Etimesgut, Çubuk, Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 17 EKİM
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.10.2024 18:00:00
Tamir Tarihi: 16.10.2024 23:00:00
Detay: YENİCE MAHALLESİNDE OLUŞAN 255 LİK PE100 BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: Y.BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
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Arıza Tarihi: 16.10.2024 11:00:00
Tamir Tarihi: 16.10.2024 16:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARINDA MEYDANA GELEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ADNAN MENDERES VE ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARINA BAĞLANAN SOKAKLAR
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.10.2024 11:00:00
Tamir Tarihi: 16.10.2024 17:00:00
Detay: Beytepe Mahallesi 5424 Sokak içerisinde Çankaya Belediyesi Fen işleri esnasında oluşan Ø110'luk şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Beytepe mahallesi Piri Reis Caddesi, 5431 Sokak, 5424 Sokak ve civarı
SEREFLIKOÇHISAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.10.2024 11:40:00
Tamir Tarihi: 16.10.2024 14:40:00
Detay: Şereflikoçhisar Emek Mahallesinde oluşan Dağıtım Şebeke Hattı Arızasından kaynaklı Saat 11:40-14:40 arsı 3 saatlik Su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Yerler: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi
AKYURT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.10.2024 14:30:00
Tamir Tarihi: 16.10.2024 17:00:00
Detay: Güzelhisar mahallesi köy içinde Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: güzelhisar mahallesi