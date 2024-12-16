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ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Aralık Kazan, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Aralık Kazan, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Kazan, Sincan, Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 17 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.12.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 17.12.2024 17:00:00

Detay: çankaya ilçesi malazgirt mahallesi 900 cadde ile 881 cadde köşesinde Q200 lük içme suyu hattı deplase çalışmasından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: keklik pınarı mahallesi, malazgirt mahallesi üst kotlar , mürsel uluç mahallesi üst kotlar ve oran mahallesi üst kotları

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.12.2024 17:30:00

Tamir Tarihi: 17.12.2024 12:00:00

Detay: Temelli Malıköy Mahallesi ördek Sokak içerisinde meydana gelen şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Ördek sokak çevresi (Güven Dost Sitesi)

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.12.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 16.12.2024 17:00:00

Detay: Kahramankazan Fatih Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı içerisinde bulunan içmesuyu hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi

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