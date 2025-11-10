ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Kızılcahamam:

10 Kasım 2025 saat 20.00'de başlayan ve 11 Kasım 2025 saat 08.00'de tamamlanacak olan çalışma kapsamında, Kızılcahamam Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü sorumluluğundaki Kent Ormanı Su Deposunun manevra odasında bulunan kolektörlerin (vana ve tesisat) yenileme işlemi Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Bu nedenle su kesintisi yaşanacaktır. Rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Kızılcahamam merkez geneli (Akçay, Yenice, Karşıyaka ve Kemalpaşa mahalleleri).

Polatlı:

10 Kasım 2025 saat 08.00'de başlayan ve 23.55'te sona erecek olan çalışma süresince, yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyelerinin azalması sonucu Polatlı genelinde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Suyun 23.59 sularında normale dönmesi beklenmektedir. Rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Polatlı geneli.

Kahramankazan:

10 Kasım 2025 saat 08.00'de başlayan ve 21.00'de tamamlanacak çalışma sırasında, Saray Mahallesi 614. Cadde'de yürütülen 2200 mm ana isale hattı imalatı sırasında 700 mm düktil hat arızası meydana gelmiştir. Bu nedenle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Saray Mahallesi, 614. Cadde, Dağyaka Caddesi, Atom Caddesi, Çaniçi Caddesi, 688. Cadde, 115. Cadde ve bağlı sokaklar ile Saray Köy içi.

Beypazarı:

10 Kasım 2025 saat 08.30'da başlayan ve 12.00'de tamamlanacak olan arıza çalışması nedeniyle Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Şehit Sadık Ekiz Caddesi ve civarında su kesintisi uygulanacaktır. Rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Hacıkara Mahallesi Şehit Sadık Ekiz Caddesi ve çevresi.

Sincan:

10 Kasım 2025 saat 09.30'da başlayan ve 23.55'te sona erecek plansız su kesintisi, Temelli Yenihisar Mahallesi Badem Sokak'ta meydana gelen ana hat arızasından kaynaklanmaktadır.

Etkilenen yerler: Yenihisar, Beyobası, Maliköy ve Çökören mahallelerinin tamamı.

Etimesgut:

9 Kasım 2025 saat 19.50'de başlayan ve 10 Kasım 2025 saat 23.55'te sona erecek olan süreçte, yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle bazı mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Bağlıca, Yeni Bağlıca, Şehitali, Atayurt, Turkuaz, Yapracık, Orhun, Yukarı Yurtçu ve Aşağı Yurtçu mahalleleri.

Pursaklar:

10 Kasım 2025 saat 10.10'da başlayan ve 12.00'de tamamlanacak olan su kesintisi, Mimar Mahallesi Pir Sultan Abdal Caddesi'nde Başkent Doğalgaz ekiplerince içme suyu hattına verilen hasar nedeniyle uygulanmaktadır. Rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Mimar Sinan Mahallesi'nin bir kısmı, Fatih Mahallesi'nin bir kısmı.

Gölbaşı:

10 Kasım 2025 saat 14.30'da başlayan ve 18.00'de tamamlanacak olan plansız su kesintisi, İncek Mahallesi Yıldızlar Caddesi'nde yapılan Ø200 lük düktil içme suyu hattı branşman bağlantı çalışmasından kaynaklanmaktadır. Rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: İncek Mahallesi'nin bir kısmı.

Keçiören:

10 Kasım 2025 saat 15.35'te başlayan ve 23.55'te sona erecek olan süreçte, yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyesi azalmıştır. Gelen su doğrudan tüketime yönlendirildiği için ilçenin yüksek kesimlerinde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilmektedir. Rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Keçiören ilçesi geneli.

Yenimahalle:

10 Kasım 2025 saat 16.00'da başlayan ve 23.55'te sona erecek plansız su kesintisi, yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyesinin azalmasından kaynaklanmaktadır. Gelen su doğrudan tüketime yönlendirildiği için ilçenin yüksek kesimlerinde basınç düşüklüğü ve kesintiler yaşanabilir. Rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Pamuklar, Yunus Emre, Yeşilevler, Serhat ve Ergenekon mahalleleri.