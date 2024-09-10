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ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Eylül Çubuk, Gölbaşı, Pursaklar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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Ankara ASKİ Çubuk, Gölbaşı, Pursaklar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

11 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.09.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 10.09.2024 17:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ DUMLUPINAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: DUMLUPINAR MAHALLESİNİ BİR KISMI

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.09.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 10.09.2024 19:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCASAR MAHALLESİ MERVE SOKAKTA @ 200 DUCTİL BORUDAKİ ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KIZILCASAR MAHALLESİ.

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.09.2024 14:20:00

Tamir Tarihi: 10.09.2024 17:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Yunus Emre Mahallesi Topçam sokak İçerisinde Yeni Su Bağlantısı Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: -Pursaklar Yunus Emre mahallesi bir kısmı -Mimar Sinan Mahallesi Bir Kısmı

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.09.2024 15:50:00

Tamir Tarihi: 10.09.2024 19:00:00

Detay: PLANLIZ SU KESİNTİSİ: Kurumumuz Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı yüklenici firması tarafınd an yapılan atık su hattı imalatı esnasında Q125 mm Duktil boru hattının ek yerinden atması sonucu su kesintisi yapılacaktır. 10.09.2024 tarih 14.50 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır .

Etkilenen Yerler: .Etkilenecek yerler Türközü mahallesi Mahallesi nin tamamı ile Mutlu ve Kutlu mahallelerin alt kotları etkilemektedir

GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.09.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 10.09.2024 15:00:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ ÇAĞA MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM SEBEKE BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ MEYDANA GELECEKTİR BİLGİNİZE SUNAR İYİ GÜNLER DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ÇAĞA MAHALLESİ

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