Aşk ve Gözyaşı CANLI izleme linki var mı?

Aşk ve Gözyaşı CANLI izleme linki var mı?
Güncelleme:
Her Cuma akşamı izleyiciyle buluşmaya başlayan ve sezonun en dikkat çekici projelerinden biri olarak öne çıkan "Aşk ve Gözyaşı", yayın hayatına ilk bölümüyle iddialı bir giriş yaptı. Seyirciler, gelişen olay örgüsüyle giderek artan bir merak duygusuna kapılırken, diziyi canlı takip etmek isteyenlerin akıllarında tek bir soru beliriyor: Aşk ve Gözyaşı için canlı yayın bağlantısı var mı?

Güney Kore'de reyting rekorları kıran "Queen of Tears" dizisinden uyarlanan yapım, ayrılık aşamasındaki Meyra ile Selim'in hayatlarına odaklanıyor. Çift, hiç beklemedikleri bir haberle karşılaşınca hem evliliklerini hem de aşklarını yeniden sorgulamaya başlıyor. Yalnızca görünüşte devam eden ilişkileri, bu sürpriz gelişmeyle farklı bir yola girerken, ikili kendilerini yoğun duygularla örülü zorlu bir sınavın tam ortasında buluyor. Peki, bu çok konuşulan yapımı izleyiciler canlı olarak takip edebilecek mi?

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU NE

Bir zamanlar masalsı bir romantizme sahip olan Meyra ile Selim'in yoğun duygularla başlayan ilişkisi, yıllar geçtikçe sarsılarak mesafeli bir evliliğe dönüşmüştür. Artık aynı çatı altında yaşayan iki yabancı gibidirler. Tam her şeyin bittiği düşünülürken kader, onlara hiç beklemedikleri bir sınav sunar. Bu sürpriz gelişme, belki de aşklarını yeniden keşfetmeleri için ikinci bir şans anlamına gelmektedir. Kimi hikâyeler yeniden yazıldığında, eskisinden çok daha derin ve güçlü olabilir.

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Meyra'nın hastalığı ağırlaşır; ikili, ölümle yaşam arasındaki çizgide birbirlerine yeniden tutunmaya çalışır. Tam her şey düzeliyor derken Ercan'ın ölümüyle Selim, kendini cinayet şüphelisi olarak hapiste bulur. Meyra ise Almanya'ya götürülürken ikisini ayıran kader bir kez daha devreye girer. Aradan 10 ay geçmiştir. Selim artık güçlü, soğukkanlı bir avukat olarak yeni hayatına adım atmıştır ama geçmişin izleri hala kalbindedir; özellikle Meyra'ya duyduğu kırgınlık ve bitmeyen aşk. Meyra ise kendi şirketini kurmak üzereyken gizemli bir şekilde kaçırılır ve karşısında Selim'i bulur. Eski hesaplaşmalar, aşk ve ihanet iç içe geçer. Ancak gerçek duygular konuşulmadan, geçmişte yaşanan trajediler yeniden su yüzüne çıkar.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Senaryosunu Dilara Pamuk'un yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden'in oturduğu dizide; Barış Arduç, Hande Erçel, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar, Ali İpin ve Sanem Çelik gibi başarılı oyuncular yer almaktadır.

AŞK VE GÖZYAŞI CANLI İZLEME

Dizi, ATV ekranlarında yayınlanmaktadır ve yayın saatinde kanalın resmi yayını üzerinden canlı olarak takip edilebilmektedir.

AŞK VE GÖZYAŞI KARAKTERLERİ

• Barış Arduç / Selim Keskin: Aksel Grup'un hukuk müşaviridir. Sevgi dolu bir ailede büyümüş, Meyra ile başlayan aşkı yıllar içinde çıkmaza girmiştir. Öğrendiği acı gerçek, onu zor bir yüzleşmeye sürükler.

• Hande Erçel / Meyra Aksel Keskin: Aksel Grup'un varisi olan, disiplinli ve soğukkanlı bir iş kadınıdır. "Demir Leydi" lakabıyla tanınır. Talihsiz bir haber, onun hayatında dönüm noktası olur.

• Şenay Gürler / Yeliz Aksel: Ailenin asi ruhlu ve sanatçı yönü ağır basan kızıdır. Dilşah'la hesaplaşmaya kararlıdır.

• Senan Kara / Zuhal Aksel: Meyra'nın annesi. Asil, mesafeli ve güçlü duruşuyla öne çıkar. Geçmişte yaşanan felaketler, karakterini daha da keskinleştirmiştir.

• Öznur Serçeler / Sema Tunalı: Aksellerin çevresine girmeye çalışan, hırslı bir kadındır. SPA işletmektedir.

• Mert Denizmen / Furkan Akçay: Selim'in yakın dostu, eğlenceli ve hayat dolu bir avukattır.

• Aslı İnandık / Eda Keskin: Selim'in ablası. Neşeli ve enerjik yapısıyla dikkat çeker, büyük hayalleri vardır.

• Necat Bayar / Emin Keskin: Selim'in babası. Ailesi için her fedakârlığı göze alan, geleneksel bir aile babasıdır.

• Lorin Merhart / Harun Aksel: Meyra'nın kardeşi. Çocuksu enerjisi ve ailesine olan bağlılığı ile öne çıkar.

• Afranur Karagöz / Işıl Aksel: Harun'un eşi. Sakin, sabırlı ve uyumlu bir karakterdir.

• Gürhan Altundaşar / Oğuz Keskin: Selim'in ağabeyi. Boks salonu işletmektedir, oğluna iyi bir gelecek sunmak için çabalar.

AŞK VE GÖZYAŞI NEREDE ÇEKİLİYOR

Dizi, İstanbul'un farklı bölgelerinde çekilmektedir. Şehrin tarihi dokusu ve modern mekânları, hikâyeye görsel bir zenginlik katmaktadır.

AŞK VE GÖZYAŞI HİKAYESİ

Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore'de büyük ilgi gören "Queen of Tears" dizisinin Türk televizyonuna uyarlanmış halidir. Boşanmanın eşiğindeki Meyra ve Selim'in aldıkları beklenmedik bir haber sonrası, aşklarını yeniden sorguladıkları dramatik bir yolculuğu anlatmaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Meyra'nın yalnızca üç ay ömrü kaldığını öğrenen Selim, bu gerçekle derinden sarsılır. Boşanmakta kararlı olmasına rağmen, eski eşine duyduğu duygularla yüzleşmek zorunda kalır. Meyra ise bu haberi dışarıya yansıtmamaya çalışır, ancak annesiyle olan gergin ilişkisi ve aile içindeki çatışmalar süreci daha da ağır hale getirir. Selim için kalmak mı, gitmek mi daha zordur sorusu her geçen gün daha da yakıcı hale gelir. Çiftin hayatına geçmişten gelen sürpriz bir ziyaretçi girerken, bu durum hem Meyra hem de Selim için yeni sınavların kapısını aralar.

Osman DEMİR
