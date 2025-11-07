Aşk ve Gözyaşı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı diziden setten gelen klaket pozu izleyicilerde heyecan yarattı. İstanbul'da başlayan çekimlerin ardından, Eylül ayında atv ekranlarında yayınlanması planlanan yapım için merak giderek artıyor. Peki, Aşk ve Gözyaşı dizisinin 8. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu mu?

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Meyra'nın hastalığı ağırlaşır; ikili, ölümle yaşam arasındaki çizgide birbirlerine yeniden tutunmaya çalışır. Tam her şey düzeliyor derken Ercan'ın ölümüyle Selim, kendini cinayet şüphelisi olarak hapiste bulur. Meyra ise Almanya'ya götürülürken ikisini ayıran kader bir kez daha devreye girer. Aradan 10 ay geçmiştir. Selim artık güçlü, soğukkanlı bir avukat olarak yeni hayatına adım atmıştır ama geçmişin izleri hala kalbindedir; özellikle Meyra'ya duyduğu kırgınlık ve bitmeyen aşk. Meyra ise kendi şirketini kurmak üzereyken gizemli bir şekilde kaçırılır ve karşısında Selim'i bulur. Eski hesaplaşmalar, aşk ve ihanet iç içe geçer. Ancak gerçek duygular konuşulmadan, geçmişte yaşanan trajediler yeniden su yüzüne çıkar.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU

Selim ve Meyra'nın masalsı aşkı zaman içinde soğuk ve uzak bir ilişkiye dönüşür. Aynı çatı altında yaşayan iki yabancıya dönüşen çift, ayrılığın eşiğine geldiklerinde hayatın onlar için farklı planları olduğunu fark eder. Bu gelişme, belki de aşklarını yeniden inşa edebilmeleri için bir şans olacaktır. Çünkü bazı hikâyeler ikinci kez yazıldığında çok daha güçlü ve anlamlı olabilir.

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meyra ve Selim arasındaki aşk, ihanete ve vicdana karşı bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Selim, Meyra'nın kardeşi Harun'u korumak için mahkemede gerçeği sakladığını öğrenir. Bu gerçek ikisi arasındaki güveni yıkar. Meyra'nın ailesi dağılırken, Selim'in içindeki aşk ve öfke birbirine karışır. Yine de Selim, Harun'un suçunu polise bildirmez, bu durum aşkına rağmen vicdanla verdiği bir sınav olur. Meyra, Selim'in bu sessiz fedakârlığı karşısında sarsılır; aralarındaki bağ bitmiş görünse de duygusal gerilim yeniden alevlenir. Harun'un vicdan azabı ve kaçışı trajik bir zincir başlatırken, Meyra kardeşiyle, Selim ise adaletle savaşır. Her ikisi de geçmişin yükünü taşırken birbirlerinden kopamazlar aşkları bir suçun, bir yalanın ve bir affedemeyişin ortasında yaşamaya devam eder.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Engin Erden'in yaptığı dizide güçlü bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Başrollerde Barış Arduç ve Hande Erçel'in yanı sıra; Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar, Ali İpin ve Sanem Çelik gibi deneyimli isimler bulunuyor.

AŞK VE GÖZYAŞI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin 8. bölüm fragmanı henüz izleyiciyle buluşmadı.

AŞK VE GÖZYAŞI KARAKTERLERİ

• Barış Arduç / Selim Keskin: Aksel Grup'un hukuk baş müşaviri. Sevgi dolu bir ailede büyümüştür. Meyra ile masalsı bir aşk yaşasa da evlilikleri çıkmaza girmiştir. Öğrendiği acı gerçek onu büyük bir yüzleşmeye sürükler.

• Hande Erçel / Meyra Aksel Keskin: Aksel Grup'un varisi. Sert ve disiplinli tavırlarıyla "Demir Leydi" olarak anılır. Evliliğinde yaşadığı kırılmaların ardından aldığı haber, onun için yeni bir sınav olur.

• Şenay Gürler / Yeliz Aksel: Ailenin en özgür ruhlu ve aykırı üyesidir. Moda tasarımcısıdır ve annesinin ölümünden Dilşah'ı sorumlu tutar.

• Senan Kara / Zuhal Aksel: Meyra'nın annesi. Mesafeli, soğuk ve aristokrat tavırlarıyla öne çıkar. Geçmişte yaşanan bir felaket onun sertleşmesine neden olmuştur.

• Öznur Serçeler / Sema Tunalı: Aileye evlilik yoluyla katılmıştır. Cemiyette güç kazanma hırsıyla hareket eden, hedefleri için yanlış yollara sapabilen biridir.

• Mert Denizmen / Furkan Akçay: Selim'in en yakın arkadaşı, eğlenceli ve hayattan keyif alan bir avukattır.

• Aslı İnandık / Eda Keskin: Selim'in ablası. Neşeli, konuşkan ve hırslıdır. Meyra'nın desteğiyle kuaför salonu açmıştır.

• Necat Bayar / Emin Keskin: Selim'in babası. Geleneksel, fedakâr ve iyi niyetli bir aile babasıdır.

• Lorin Merhart / Harun Aksel: Meyra'nın kardeşi. Enerjik, saf ve ailesinin ilgi odağıdır.

• Afranur Karagöz / Işıl Aksel: Harun'un eşi, uyumlu ve anlayışlı bir kadındır.

• Gürhan Altundaşar / Oğuz Keskin: Selim'in abisi. Boks salonu işletir, oğluna daha iyi bir gelecek sunmak için çabalar.

AŞK VE GÖZYAŞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri, İstanbul'un farklı bölgelerinde yapılıyor. Şehrin dokusunu öne çıkaran sahneler, hikâyeye ayrı bir atmosfer katıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI HİKÂYESİ GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore'de büyük ses getiren ve reyting rekorları kıran "Queen of Tears" dizisinden uyarlanmıştır. Meyra ve Selim'in boşanmanın eşiğindeyken aldıkları haberle yeniden sınanan aşklarını konu alır. Yalnızca kâğıt üzerinde süren evlilikleri