Aşk ve Gözyaşı 1. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Senaryosu Dilara Pamuk tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Engin Erden'in üstlendiği dizide birbirinden başarılı isimler bir araya geliyor. Kadroda Barış Arduç, Hande Erçel, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar, Ali İpin ve Sanem Çelik gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİ KARAKTERLERİ

ELİF

• Hikâyenin kadın başrolüdür.

• Gururlu, azimli ve güçlü bir kişiliğe sahiptir.

• Zorlu bir geçmişe rağmen hayata tutunmayı başarmaya çalışır.

• Sevdiklerine bağlı ve onlar için her şeyi göze alabilecek kadar fedakârdır.

KENAN

• Dizinin erkek başrol karakteridir.

• Varlıklı bir aileden gelir ve başarılı bir iş insanıdır.

• Dışarıdan karizmatik ve soğukkanlı görünse de içinde hassas yönler barındırır.

• Elif'le tanışması hayatında büyük değişimlere yol açar.

FERİDE

• Kenan'ın annesidir.

• Ailenin itibarı ve toplumdaki konumu onun için her şeyden önce gelir.

• Oğlunun Elif'le olan ilişkisinden hoşlanmaz ve engellemek için entrikalar çevirir.

• Sert, otoriter ve kontrolcü tavırlarıyla tanınır.

YASİN

• Elif'in çocukluk arkadaşıdır.

• Uzun süredir Elif'e karşı gizli duygular beslemektedir.

• Elif'in Kenan'la yakınlaşmasıyla araları açılır ve zamanla rakip haline gelir.

YARDIMCI KARAKTERLER

• Zehra: Elif'in en yakın dostudur, ona her koşulda destek olur.

• Murat: Kenan'ın çapkın ve sorumsuz kardeşidir.

• Nermin: Ailenin eski sırlarını bilen hizmetçidir, ilerleyen bölümlerde kritik sırları açığa çıkarır.

AŞK VE GÖZYAŞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dram ve aşk dolu sahneleriyle dikkat çeken dizinin çekimleri, İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilmektedir.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU NE?

Bir zamanlar büyük bir tutkuyla başlayan Selim ve Meyra aşkı, zamanla mesafeli ve soğuk bir evliliğe dönüşmüştür. Aynı evde yaşayan iki yabancıya dönen çiftin hayatı, tam her şeyin bittiği noktada sürpriz bir şekilde değişir. Belki de bu gelişme, aşklarını yeniden inşa etmeleri için ikinci bir şanstır.

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ülkenin en zengin ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı geçmişine rağmen başarılı bir avukat olan Selim'in evliliği, dışarıdan bakıldığında kusursuz görünür. Ancak bu ihtişamın ardında bastırılmış duygular, dile getirilmeyen kırgınlıklar ve ertelenmiş yüzleşmeler vardır. Zamanla büyüyen sessizlik, bir zamanlar birbirine tutkuyla bağlı olan bu iki insanı yabancılaştırır. Meyra sorunları görmezden gelmeye çalışırken, Selim artık dayanamayacak noktaya gelir ve çıkış yolu arar. Tam her şey dağılmak üzereyken gelen beklenmedik bir haber, ilişkilerindeki dengeleri alt üst eder ve onları geçmişleriyle yüzleşmeye zorlar.

AŞK VE GÖZYAŞI GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Dizi, Güney Kore'de büyük ses getiren "Queen of Tears" adlı yapımın Türk uyarlamasıdır. Boşanmanın eşiğine gelmiş olan Meyra ve Selim, aldıkları sarsıcı bir haberle birlikte ilişkilerini sorgulamaya başlar. Göstermelik hale gelen evlilikleri, beklenmedik gelişmelerle bambaşka bir yola evrilirken, ikili hem kendi geçmişleriyle hem de birbirlerine karşı gerçek duygularıyla yüzleşmek zorunda kalır.