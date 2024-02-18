Aşk Adası ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Aşk Adası oyuncuları kimler? sorularına yanıt aranıyor. RTÜK, İngiltere'de büyük reyting alan ve Saba Tümer'in sunumuyla bir dijital platformda Türkiye'ye uyarlanan Aşk Adası isimli yarışmayla ilgili harekete geçti. Aşk Adası ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Aşk Adası oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

AŞK ADASI PROGRAMI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gain'de yayınlanacak Aşk Adası tanımında "Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur! Biz de sizin için tam olarak böyle bir hayal kurduk ve artık bu hayali yaşayacak şanslı adalılar ile tanışma zamanı..." ifadeleri kullanıldı.

AŞK ADASI YARIŞMACILARI KİMLER?

Yarışmanın "Gain" platformunda yayınlanacağı biliniyor. Bir başka merak konusu ise yarışmacıların kim oldukları. Tam olarak yarışmacıların hepsi açıklanmasa da kadın yarışmacılar arasında Rabia, Burçak ve Selena'nın olduğu biliniyor. Erkek yarışmacılar arasında ise Emirhan, Ilgın, Tuna ve Deniz'in adı geçiyor. Yarışmacıların tamamı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

AŞK ADASI PROGRAMI NEDEN CEZA ALDI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Aşk Adası' isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını, toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan 'Aşk Adası' isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır. Üst Kurul Başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada, tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir. RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir. Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK'ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz" ifadelerine yer verdi.