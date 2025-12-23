Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu

Van'ın en büyük aşiretlerinden Ertoşi Aşireti'nin lideri İskender Ertuş, Ankara'da yaşanan tartışma sırasında oğlunu silahla yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Ertuş, yaklaşık 3 saatlik işlemin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskender Ertuş ikinci eşinden olan oğlu Hadi İskender'in ikametine gitti. Burada baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine İskender Ertuş'un, oğlu Hadi İskender'e silahla ateş ettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayaklarından yaralanan Hadi İskender, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası gözaltına alınan İskender Ertuş'un emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlandığı, ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Yaralı Hadi İskender'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İSKENDER ERTUŞ KİMDİR?

1955 yılında Van'ın Başkale ilçesinde doğan İskender Ertuş, babası Mahmut Ertuş'un 1979 yılında hayatını kaybetmesinin ardından, aşiret ileri gelenlerinin talebiyle Ertoşi Aşireti'nin liderliğine seçildi. Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır'da etkin olan Ertoşi Aşireti, bölgede koruculuk sistemini ilk kabul eden aşiretlerden biri olarak biliniyor.

23 YIL İÇİNDE 5 PARTİDE SİYASET YAPTI

Siyasi geçmişiyle de dikkat çeken İskender Ertuş, 23 yıl içerisinde beş farklı siyasi partide siyaset yaptı. Ertuş, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez AK Parti'ye katılırken, farklı dönemlerde Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından parti rozeti takılan isimler arasında yer aldı.

