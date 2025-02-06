Asil Nadir kimdir? Asil Nadir kaç yaşında, nereli?

1941 yılında Kıbrıs'ın Lefke kentinde doğan Asil Nadir, genç yaşlardan itibaren ticaretle ilgilenmiştir. İş hayatında attığı stratejik adımlarla büyük başarılar elde eden Nadir, aynı zamanda hukuki süreçlerle de gündeme gelmiştir. Asil Nadir kaç yaşında? Asil Nadir kimdir? Asil Nadir nereli?

ASİL NADİR KİMDİR?

Asil Nadir, 1 Mayıs 1941 tarihinde Lefke'de doğmuştur. Babası İrfan Nadir, 1950'li yıllara kadar Kıbrıs'ta polislik yapmış, daha sonra ailesiyle birlikte Mağusa'ya yerleşmiştir. Nadir, çocukluğunda gazete satarak çalışma hayatına atılmıştır. Babası, Kıbrıs'ta İngiltere'den getirdiği otobüslerle ilk otobüs şirketini kurmuştur.

1963 yılında ailesi Londra'ya taşındı. Asil Nadir, öğrenim görmesi için İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne gönderildi ancak okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra'da ailesiyle birlikte "Wear Well" isimli bir perakende şirketi satın aldı ve iş dünyasına giriş yaptı. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından Lefkoşa'ya dönerek tekstil işine başladı.

Asil Nadir, 1980'lerde Polly Peck International (PPI) şirketinin hisselerini satın aldıktan sonra şirketi kârlı bir hale getirdi. 1982'de Polly Peck'in brüt kârı 9 milyon sterlin olarak açıklandı. Nadir, bu başarılar sayesinde İngiltere'de en zengin 100 iş insanı arasına girdi.

1989'da Del Monte ve Japon elektronik devi Sansui'yi satın aldı. Aynı yıl, ABD'li diplomat Nelson Ledsky tarafından KKTC Cumhurbaşkanlığına aday olması teklif edildi, ancak bu teklifi reddetti. 1990 yılında Sunday Times tarafından yayınlanan zenginler listesinde önde gelen iş insanları arasında yer aldı.

1985 yılında Manisa'da Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurdu. Vestel, ürettiği ilk televizyonları "Vestel Ferguson" markasıyla sattı. Aynı yıllarda, taze meyve ve sebze ihracatı yapan Polly Peck International, 1985'te Türkiye'deki ihracatçılara getirilen vergi indirimiyle daha da büyüdü. 1988'de Pizza Hut'ın Türkiye'deki ilk şubesini Ataköy Galeria'da açtı. Aynı yıl, Günaydın Gazetesi'ni ve daha sonra Güneş Gazetesi, Tan Gazetesi ve Nokta Dergisi'ni de satın alarak medya sınavına adım attı.

1990 yılında Polly Peck International, 550 milyon sterlin borçla iflas etti. Asil Nadir, paravan şirketler kurarak hisseleri yapay şekilde yükselttiği iddiasıyla 16 Aralık 1990'da İstanbul'dan İngiltere'ye uçtu ve bir gün sonra tutuklandı. Hakkında açılan zimmet davasında başlangıçta 18 olan suçlama sayısı, 1991'de 76'ya, 1992'de ise 30'a düştü.

1993'te 3,5 milyon sterlin kefaletle serbest kalmasının ardından KKTC'ye kaçtı. 2010 yılında kendi isteğiyle İngiltere'ye döndü. 2012'de tamamlanan yargılamada, 29 milyon sterlini zimmetine geçirmekten suçlu bulundu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2013'te mahkeme, Nadir'in 5 milyon sterlin tazminat ödemesi durumunda kalan cezasını Türkiye'de çekmesine izin verdi. 2016 yılında tahliye edilerek Türkiye'ye iade edildi ve KKTC'ye döndü.

Asil Nadir, ömrünün son yıllarını KKTC'de geçirdi ve 6 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetti.