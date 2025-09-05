Arzu Sabancı kimdir? Arzu Sabancı kaç yaşında, nereli?

Arzu Sabancı, Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Sabancı ailesine gelin olarak katılmış, zarafeti ve girişimcilik ruhuyla adından sıkça söz ettiren bir isimdir. Ömer Sabancı ile olan evliliğinden üç oğlu bulunan Arzu Sabancı'nın hem özel yaşamı hem de profesyonel kariyeri kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Arzu Sabancı ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ARZU SABANCI KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü mezunu olan Arzu Sabancı, sanat ve kültürel mirasa duyduğu ilgiyi akademik eğitimiyle pekiştirdi. 1986 yılında Ömer Sabancı ile evlenerek Türkiye'nin köklü ailelerinden Sabancı ailesine gelin oldu. Moda dünyasına ilk adımını 1997'de ExSa Konfeksiyon'da koleksiyon hazırlayarak atan Sabancı, 2004'te kendi şirketini kurarak dünyaca ünlü markaları Türkiye'ye taşıdı.

2020'de ise kendi markası Arzu Sabancı Studio'yu hayata geçirdi. Lüks giyim ve abiye tasarımlarıyla moda dünyasında dikkat çeken Sabancı, English Home için sofra takımları da tasarladı. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de tanınan Sabancı, Instagram'da @arzusabanci hesabıyla 1 milyondan fazla takipçiye ilham vermeye devam ediyor.

ARZU SABANCI KAÇ YAŞINDA?

ARZU SABANCI NERELİ?

Arzu Sabancı, 7 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı köklü bir aileden gelen Sabancı, yaşamı boyunca kültürel değerlere, sanata ve estetik duruşa verdiği önemle tanındı. 2025 yılı itibarıyla 60 yaşında olan Arzu Sabancı, eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamladı. Bu akademik altyapı, tarih ve sanatla olan bağını güçlendirirken, aynı zamanda ileride kuracağı moda kariyerinin temellerini de şekillendirdi.

ARZU SABANCI EVLİ Mİ?

Evet, Arzu Sabancı evlidir. 1986 yılında Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan Ömer Sabancı ile hayatını birleştirmiştir. Bu evlilik, Türkiye'nin en köklü ve saygın ailelerinden Sabancı ailesi ile Arzu Sabancı'yı bir araya getirmiştir. Evlilikleri uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde devam eden çift, cemiyet hayatının en dikkat çeken isimleri arasında yer almaktadır.

Arzu ve Ömer Sabancı'nın bu evlilikten üç oğulları dünyaya gelmiştir: Hakan Sabancı, Hacı Sabancı ve Kerim Sabancı. Her biri kamuoyunun da yakından tanıdığı bu üç isim, iş ve sosyal hayatlarında aktif roller üstlenmiştir.