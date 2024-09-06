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Arnavutköy'de patlayıcı! Arnavutköy'de ne oldu? Arnavutköy sahilinde ne bulundu?

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Arnavutköy'deki bir sahil bölgesinde patlayıcı madde bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, alanda geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları, patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul Arnavutköy sahili açıklarında, öğle saatlerinde dikkat çekici bir olay yaşandı. Karaburun Mahallesi açıklarında teknesiyle denize açılan bir balıkçı, su yüzeyinde bir demir parçası buldu. Olayın detayları merak ediliyor. Birçok kişi Arnavutköy sahilinde patlayıcının nasıl bulunduğunu araştırıyor. Peki, Arnavutköy'de ne oldu? Arnavutköy sahilinde ne bulundu?

ARNAVUTKÖY'DE NE OLDU?

İstanbul Arnavutköy sahili açıklarında, öğle saatlerinde dikkat çekici bir olay yaşandı. Karaburun Mahallesi açıklarında teknesiyle denize açılan bir balıkçı, su yüzeyinde bir demir parçası buldu. Parçayı teknelerine bağlayarak karaya getiren balıkçı, karaya doğru çekerken demir parçasının ters dönmesiyle üzerinde patlayıcı düzeneklerin bulunduğunu fark etti. Durumun ciddiyetini anlayan balıkçı, hemen yetkililere haber verdi.

Arnavutköy'de patlayıcı! Arnavutköy'de ne oldu? Arnavutköy sahilinde ne bulundu?

ARNAVUTKÖY'DE PATLAYICI MI BULUNDU?

Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı. Yakınlarda bulunan bir restoran da tedbir amaçlı boşaltıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu demir parçasının üzerindeki patlayıcı düzenek güvenli bir şekilde çıkarılarak incelenmek üzere ilgili birimlere götürüldü.

Olayla ilgili tanık olan Metin Çelik, yaşananları şöyle anlattı: "Saat 15.00 civarında sahilde otururken, kıyıya yanaşan bir arkadaşın teknesine bağlı bir nesneyi çektiğini gördük. İlk başta ne olduğunu anlamadık, demir ya da kalas sandık. Karaya çıkarmak için dört çeker bir araca bağladık. O sırada patlayıcı görünmüyordu. Çekince parça ters döndü ve patlayıcılar ortaya çıktı. Hemen jandarmayı aradık. Ekipler geldi, çevreyi güvenliğe aldılar. Çalışmalar yaklaşık 4-5 saat sürdü. Büyük bir paketmiş, içinde patlayıcı olduğunu öğrendik." dedi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Arnavutköy'de patlayıcı! Arnavutköy'de ne oldu? Arnavutköy sahilinde ne bulundu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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