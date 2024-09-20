Üye Girişi
Haberler

Arka Sokaklar SON BÖLÜM izle! Kanal D Arka Sokaklar 682. bölüm full HD izle!

Arka Sokaklar SON BÖLÜM izle! Kanal D Arka Sokaklar 682. bölüm full HD izle!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arka Sokaklar son bölüm izleme linki araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar dizisi 682. bölümü yayınlandı mı araştırılıyor. Arka Sokaklar SON BÖLÜM izle! Kanal D Arka Sokaklar 682. bölüm full HD izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 682'nci bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Arka Sokaklar SON BÖLÜM izle! Kanal D Arka Sokaklar 682. bölüm full HD izle!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba, Mesut ve Hüsnü, çete lideri Tefo'yu yakalamak üzereyken Başsavcı Ramiz tarafından engellenerek haksız suçlamalarla tutuklanırlar. Savcı Ramiz, yurtdışına kaçan Tefo'nun ortağı gibi hareket ederken; ekibin cezaevinden çıkıp çıkamayacağı ise merak konusu olmuştur. Hakan, Aylin, Selin ve Zeki ise onlara dışardan destek olmaya çalışır.

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonu ile ekrana geliyor. Dizinin 682. bölümünün konusu şöyle;

Tüm bunlar olurken; İstanbul'da faili meçhul kadın cinayetleri işlenmektedir. Ekip ise soruşturmanın dışında bırakılmaktadır.

Ekibin bu durumla ilgili bir yaptırımı olacak mıdır? Bunların yanı sıra, hiç beklenmedik bir anda Emniyet Müdürü Candan Ceylanlı, ekibe dahil olmuştur. Candan Müdür ve Rıza babanın ekibini Arka Sokaklar'da neler beklemektedir?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU
Ana karakterler

• Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

• Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

• Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

• Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

• Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

• Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

• Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

• Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

• Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

• Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

• Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler

• Nazike Çekmen (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

• Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur.

• Metin Çoban (Furkan Göksel), Hüsnü'nün en büyük oğludur.

• Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

• Ayla Soylu (Hülya Kalebayır), Rıza Baba'nın eşidir.

• Pınar Soylu (Elvan Dişli), Rıza Baba'nın kızıdır.

• Başak Balkan (Perihan Ünlücan), Ekiple yolları kesişen bir avukat. Engin'in eşidir.

• Sinem Yılmaz (Gizem Terzi), Ekibin teknik işlerinden sorumlu polis memuru.

• Esra Çoban (Gaye Gürsel), Hüsnü'nün eşi.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip bu kez bir seri katilin peşinde!

Rıza Baba ve ekip bir yandan Tefo ile mücadele ederken diğer yandan da İstanbul sokaklarında arka arkaya cinayetler işleyen seri katilin peşine düşüyor!

ARKA SOKAKLAR 682. BÖLÜM FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

Arka Sokaklar 682. bölüm yayınlandığında bu linkten izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Arka Sokaklar Arka Sokaklar Kanal D

Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti

 Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü
Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arka Sokaklar SON BÖLÜM izle! Kanal D Arka Sokaklar 682. bölüm full HD izle! Adana ASKİ su kesintisi! 21-22 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 21-22 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 683. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar CANLI izle! 20 Eylül Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 21-22 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Konya Beyşehir Müftüsü kimdir? Beyşehir İlçe Müftüsü Gökhan Becerikli kim, nereli, evli mi? CANLI maç izle! (BEIN SPORTS) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? 21 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Akrep burcu yorumu! 21 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kara Ağaç Destanı SON bölüm izle! 20 Eylül Cuma Kara Ağaç Destanı 17. Bölüm FULL HD izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });