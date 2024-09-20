Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 682'nci bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Arka Sokaklar SON BÖLÜM izle! Kanal D Arka Sokaklar 682. bölüm full HD izle!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba, Mesut ve Hüsnü, çete lideri Tefo'yu yakalamak üzereyken Başsavcı Ramiz tarafından engellenerek haksız suçlamalarla tutuklanırlar. Savcı Ramiz, yurtdışına kaçan Tefo'nun ortağı gibi hareket ederken; ekibin cezaevinden çıkıp çıkamayacağı ise merak konusu olmuştur. Hakan, Aylin, Selin ve Zeki ise onlara dışardan destek olmaya çalışır.

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonu ile ekrana geliyor. Dizinin 682. bölümünün konusu şöyle;

Tüm bunlar olurken; İstanbul'da faili meçhul kadın cinayetleri işlenmektedir. Ekip ise soruşturmanın dışında bırakılmaktadır.

Ekibin bu durumla ilgili bir yaptırımı olacak mıdır? Bunların yanı sıra, hiç beklenmedik bir anda Emniyet Müdürü Candan Ceylanlı, ekibe dahil olmuştur. Candan Müdür ve Rıza babanın ekibini Arka Sokaklar'da neler beklemektedir?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

• Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

• Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

• Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

• Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

• Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

• Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

• Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

• Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

• Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

• Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

• Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler

• Nazike Çekmen (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

• Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur.

• Metin Çoban (Furkan Göksel), Hüsnü'nün en büyük oğludur.

• Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

• Ayla Soylu (Hülya Kalebayır), Rıza Baba'nın eşidir.

• Pınar Soylu (Elvan Dişli), Rıza Baba'nın kızıdır.

• Başak Balkan (Perihan Ünlücan), Ekiple yolları kesişen bir avukat. Engin'in eşidir.

• Sinem Yılmaz (Gizem Terzi), Ekibin teknik işlerinden sorumlu polis memuru.

• Esra Çoban (Gaye Gürsel), Hüsnü'nün eşi.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip bu kez bir seri katilin peşinde!

Rıza Baba ve ekip bir yandan Tefo ile mücadele ederken diğer yandan da İstanbul sokaklarında arka arkaya cinayetler işleyen seri katilin peşine düşüyor!

ARKA SOKAKLAR 682. BÖLÜM FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

Arka Sokaklar 682. bölüm yayınlandığında bu linkten izleyebilirsiniz.