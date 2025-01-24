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Arka Sokaklar bu akşam var mı? 24 Ocak Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm yayınlanacak mı?

Arka Sokaklar bu akşam var mı? 24 Ocak Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm yayınlanacak mı?
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Arka Sokaklar dizisi hayranları, 24 Ocak Cuma günü yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Yeni bölüm hakkında bilgi almak için kanalın yayın akışını kontrol edebilirsiniz.

Arka Sokaklar bugün var mı? 24 Ocak Cuma günü dizi severlerin merakla beklediği Arka Sokaklar yeni bölümü ekranlara geliyor mu? Arka Sokaklar 24 Ocak yeni bölüm var mı? sorusu, dizinin sıkı takipçileri tarafından sıkça soruluyor. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı? 24 Ocak Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 24 Ocak Cuma akşamı saat 20:00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Arka Sokaklar bugün var mı? 24 Ocak Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm yayınlanacak mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba hakkında geçmişteki bir dosyada şaibeli tutum aldığına dair soruşturma açılmıştır. Yılların efsanesini mahkemede sanık sandalyesinde görmek ekipte sinirleri gerer. Karşı karşıya kaldığı ağır suçlamalar Rıza Baba'yı bir yol ayrımına sürükleyecektir. Diğer yandan bir marangoz ustasının ölümüyle başlayan soruşturma giderek içinden çıkılmaz bir hal alır.

Arka Sokaklar bugün var mı? 24 Ocak Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm yayınlanacak mı?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Pek Yakında

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:45 Kuzey Güney

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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