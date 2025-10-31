Haberler

Arka Sokaklar 726. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 726. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Güncelleme:
Türk televizyonunun en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Her hafta aynı gün ve saatte yayınlanan dizi için geri sayım sürerken, yapım ekibinin paylaşımları heyecanı giderek artırıyor. Peki, dizinin 726. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu mu?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 719. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar'ın 726. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

Arka Sokaklar 726. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube'de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ali, Rıza Baba'nın gözünün önünde Pınar'ı etkisiz hale getirip kaçırıyor! AAli, Pınar'a zarar verecek mi? Rıza Baba ve ekip Pınar'ı kurtarma operasyonunda! Pınar'ın başında bekleyen Ali, ansızın gelen Rıza Baba'ya silahını doğrultur ama o silahı Rıza Baba'ya tutmak da yürek ister.

Arka Sokaklar 726. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GEÇEN BÖLÜMDE OLANLAR

Kudret Sude'nin kaçırılmasında Barış'ın parmağı olduğunu düşünür. Merve ise gerçeği kanıtlamaya kararlıdır. Hüsnü kendisini vuran Ali ile hesaplaşmak isteyecektir. Barış ve Merve birbirlerini daha yakından tanır.

Ama bir yandan Sude başını sürekli derde sokmaktadır. Cevher'in ise ekip için yeni bir planı vardır.

ARKA SOKAKLAR 726. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın 726. bölümüne ait fragman henüz izleyiciyle paylaşılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
