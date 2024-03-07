Arif Demirkan kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Arif Demirkan kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan nereli? Detaylar haberimizdedir…

ARİF DEMİRKAN KİMDİR?

1979 yılında İzmir Tire'de doğan Arif Demirkan, Tire Şehir ve Gazileri Anma ve Yaşatma Derneği'nin kurucu başkanıdır. 2019'da Milliyetçi Hareket Partisi'nden Belediye Meclis üyesi olarak seçildi ve 2020 yılında aynı partinin ilçe başkanlığına getirildi. Evli olan Demirkan'ın 1 çocuğu bulunmaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.