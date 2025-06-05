AREFE GÜNÜ MESAJLARI || Anlamlı, resimli, kısa Arefe günü kutlama mesajları!

AREFE GÜNÜ MESAJLARI || Anlamlı, resimli, kısa Arefe günü kutlama mesajları!
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Arefe günü için anlamlı, resimli ve kısa kutlama mesajları yayınlandı. Bu özel günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, anlamlı ve resimli kutlama mesajlarına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca kısa mesajlar ile de sevdiklerinize duygularınızı ifade edebilirsiniz.

Arefe Günü mesajları 2025 yılı itibarıyla en çok aratılan bayram temalı ifadeler arasında yer alıyor. Sevdiklerine güzel dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlar, "Arefe Günü mesajları", "anlamlı Arefe sözleri" ve "kısa Arefe mesajları" gibi ifadeleri Google'da sıkça araştırıyor.

KISA AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2025

Arefe gününüz mübarek, bayramınız bereketli olsun.

Kalbiniz sevgiyle, haneniz huzurla dolsun.

Bugün Arefe… Gönüller affa, eller duaya açılsın.

Arefe Günü sevinçler çoğalsın, kırgınlıklar silinsin.

Şimdiden iyi bayramlar, hayırlı Arefeler!

DUALI AREFE GÜNÜ MESAJLARI

Allah bu Arefe gününde edilen tüm duaları kabul eylesin. Bayramınız mübarek olsun.

Rabbim, Arefe günü hürmetine gönlünüzden geçen tüm güzellikleri nasip etsin.

Arefe günü yüzü suyu hürmetine günahlarımız affolsun, dualarımız semaya ulaşsın.

Arefe günü; barışın, hoşgörünün ve kardeşliğin simgesi olsun inşallah.

Rabbim bayram sabahına sağlık, huzur ve imanla uyanmayı nasip etsin.

AREFE GÜNÜ MESAJLARI || Anlamlı, resimli, kısa Arefe günü kutlama mesajları!

WHATSAPP AREFE GÜNÜ MESAJLARI

Arefe günü geldi, bayrama bir adım kaldı. Tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur dolu günler dilerim.

Bugün Arefe… Dualarınız kabul, kalbiniz huzurla dolsun. Şimdiden hayırlı bayramlar.

Arefe gününde edilen tüm duaların kabul olması dileğiyle… Bayramınız mübarek olsun.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Kurban Bayramı'nın birinci günü 6 Haziran 2025 Cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle Kurban Bayramı namazı da 6 Haziran 2025 Cuma sabahı kılınacak. Namaz, güneşin doğuşundan yaklaşık 45 dakika sonra eda ediliyor.

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