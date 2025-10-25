Haberler

Arda Güler Real Madrid-Barcelona maçında oynayacak mı, kadroda mı?

Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı kadroda olup olmadığı merak ediliyor. İspanya LaLiga'nın 10. haftasında futbol dünyasının en büyük rekabetlerinden biri sahne alacak. Real Madrid, Estadio Santiago Bernabeu'da Barcelona'yı konuk edecek. Xabi Alonso, teknik direktör olarak ilk kez El Clasico deneyimi yaşayacak. İşte Real Madrid Barcelona muhtemel 11!

Arda Güler El Clasico'da oynayacak mı? İspanya LaLiga'da 10. hafta dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Real Madrid, Barcelona'yı 26 Ekim Pazar günü saat 18.15'te konuk edecek.

ARDA GÜLER BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İspanyol basını, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Barcelona derbisinde Arda Güler'e ilk 11'de görev vereceğini bildirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçilen Arda Güler'in, bu formunu El Clasico'ya da taşımak istediği aktarıldı. Milli futbolcunun Alonso'nun en güvendiği isimlerden biri olduğu ve Barcelona karşısında da sahada olacağı belirtildi.

Xabi Alonso, Real Madrid'in başında ilk kez El Clasico heyecanı yaşayacak. Takımın yeni teknik direktörü olarak büyük bir sınava çıkacak olan Alonso'nun Arda Güler tercihi, maç öncesi en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Arda Güler'in performansı ve sahada alacağı rol, derbinin en merak edilen detaylarından biri olacak.

REAL MADRİD'İN BARCELONA MAÇI MUHTEMEL İLK 11'İ

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Real Madrid'in Barcelona karşısındaki muhtemel 11'i netleşti. Kalede Courtois'nın görev yapması beklenirken, savunmada Valverde, Militao, Huijsen ve Carreras'ın forma giyeceği bildirildi. Orta sahada Tchouameni, Camavinga ve Arda Güler'in görev alacağı, ileri üçlüde ise Bellingham, Vinicius Jr. ve Kylian Mbappe'nin oynayacağı ifade edildi.

Real Madrid, bu güçlü kadrosuyla kendi sahasında Barcelona karşısında galibiyet arayacak. El Clasico öncesi hem Alonso'nun ilk büyük sınavı hem de Arda Güler'in ilk 11'deki varlığı dikkat çekiyor. Maç, 26 Ekim Pazar günü saat 18.15'te Estadio Santiago Bernabeu'da oynanacak.

