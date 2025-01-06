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Aramızda Kalmasın neden bitti? Tv8 Aramızda Kalmasın yok mu, neden yayınlanmıyor?

Aramızda Kalmasın neden bitti? Tv8 Aramızda Kalmasın yok mu, neden yayınlanmıyor?
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın neden bitti mi ve Aramızda Kalmasın programı neden yayınlanmıyor soruları gündeme geliyor. Peki, Aramızda Kalmasın neden bitti? Tv8 Aramızda Kalmasın yok mu, neden yayınlanmıyor?

Hafta içi her gün yayınlanan Aramızda Kalmasın neden bitti? Aramızda Kalmasın programı yayından kalktı mı ve Aramızda Kalmasın neden yok soruları gündeme geliyor. Aramızda Kalmasın neden bitti? Tv8 Aramızda Kalmasın yok mu, neden yayınlanmıyor? Detaylar haberimizdedir…

ARAMIZDA KALMASIN NEDEN BİTTİ?

TV8'de her sabah Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu Aramızda Kalmasın programı, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü de ekranlara gelmedi. 31 Aralık'tan bu yana yayınlanmayan programın, başlangıçta yılbaşı tatili nedeniyle ara verdiği düşünülmüştü. Ancak programın takipçileri, bugünkü yayının da gerçekleşmemesi üzerine şaşkınlık yaşadı.

Aramızda Kalmasın neden bitti? Tv8 Aramızda Kalmasın yok mu, neden yayınlanmıyor?

ARAMIZDA KALMASIN NEDEN YOK?

Edinilen bilgilere göre, Aramızda Kalmasın programı yayın hayatını sonlandırdı ve artık TV8 ekranlarında yer almayacak. Programın yerine, Gel Konuşalım adlı yeni bir yapım yayınlanacak. Kanal yönetimi, Aramızda Kalmasın programının neden sona erdiği konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Sunucular Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Yelda Kırçuval da konuyla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

6 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

  • 09:00 Gel Konuşalım / Canlı
  • 12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
  • 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da doğan Müge Dağıstanlı, eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümü'nde tamamladı. Medya kariyerine Posta Gazetesi'nde magazin müdürü olarak başlayan Dağıstanlı, burada "duydum gördüm yazdım" başlıklı köşesinde yazılar kaleme aldı. Ayrıca Radikal Gazetesi'nde sinema ve televizyon üzerine yazılar yazdı.

2007 yılından itibaren Gülşen Yüksel ile birlikte çeşitli televizyon kanallarında magazin programları sunmaya başlayan Dağıstanlı, 2015'ten bu yana sabah kuşağında magazin programı sunmayı sürdürüyor. İlk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanan "2. Sayfa" adlı programda Gülşen Yüksel ile birlikte sunuculuk yaptıktan sonra, Show TV'ye geçti. Şubat 2016'dan itibaren, Kanal D ekranlarında yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını sundu. Bu program, 2016 Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın En İyi Magazin Programı" seçildi.

Müge Dağıstanlı, Reha Erdoğan ile evlenmiş olup, nikah şahitliğini Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve uzun yıllardır birlikte televizyon programı yaptığı Gülşen Yüksel üstlenmiştir.

Aramızda Kalmasın neden bitti? Tv8 Aramızda Kalmasın yok mu, neden yayınlanmıyor?

YELDA KIRÇUVAL KİMDİR?

30 Aralık 1978 tarihinde dünyaya gelen Yelda Kırçuval,1997 yılında TRT sınavlarına giriş yaptı. TRT kariyerinde diksiyon, fonetik, artikülasyon dersleri aldıktan sonra kariyerine editör ve spiker olarak başarılı bir giriş yaptı. Yelda Kırçuval, Çevre Aktüel ve Tüketici Dosyası adlı programlarıyla birlikte televizyonun pek çok departmanında görev aldı. Aynı zamanda bir çok programın seslendirmesini üstlendi. 2009 yılında TRT 2 ile Birlikte Yaşarken isimli programın da sunuculuğunu yaptı. Bunun yanında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Diksiyon ve Tv Programcılığı dersi verdi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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