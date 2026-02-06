Haberler

Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler

Ankara'daki TÜVTÜRK istasyonunda çıkan tartışmada darbedilen polis memuru M.O.K., hastanede hayatını kaybetti; olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

  • Ankara'da polis memuru M.O.K., araç muayenesinde çıkan tartışmada darp edilmesi sonucu hastanede hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili şüphelilerden S.A. tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Polis memuru M.O.K., darp sonrası üç gün yoğun bakımda tedavi gördü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ekran Haber'in özel haberine göre; Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 Şubat'ta polis memuru M.O.K., aracını rutin muayene için TÜVTÜRK istasyonuna götürdü. Görevliler, stop lambasının yanmadığını belirterek aracı muayeneden geçirmedi.

İSTASYON ÇALIŞANLARI POLİS MEMURUNU DARP ETTİ

Karara tepki gösteren M.O.K. ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede hakaret ve tehdit içeren kavgaya dönüştü. İddiaya göre çalışanlar, polis memuru M.O.K.'yi darp etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.O.K.'yi hastaneye kaldırdı.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Gazi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören M.O.K., üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından Y.K. ve S.A., "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 3 Şubat'ta gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Y.K.'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, S.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarılevent tugcu:

Polisi severim ama olayı polis çıkartmış gibi hissettim. Aracı muayeneden geçirmediği icin polise mi dalmışlar.?

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkann ER:

Yani sacmalamissin adamlar zaten soygun yapıyor bilerek bıraktıkları için tepki göstermiş belliki

yanıt38
yanıt15
Haber Yorumlarıtolgahanaltintas:

6.his vay be

yanıt11
yanıt4
Haber YorumlarıYilmaz Ökmen:

stop lambası için, önemsiz çok basit hal olacak bir şey için bende geçemedim Allahtan dışarda elektirikçi vardı lambayı değişip tekrar sıra alıp aynı gün yetiştirdim ve geçtim, ama sinir krizi geçirdim resmen orda lamba satışı olsa değiştir deseler parasınıda versek 1 dk iş çokmu zor, geçmedin diyip 5 liralık lamba için onlardan uğraştırmak doğru bir uygulama değil

yanıt9
yanıt5
Haber Yorumlarıİsmail Zeynep:

Evet aynen öyle olmuş ben polisim geçirin demiştir.

yanıt3
yanıt12
Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Adam ölmeyince kimseyide tutuklammaşlar Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

maalesef çağdaş kanunlar bu şekilde işliyor.. niye değiştiremiyoruz bilmiyorum

yanıt4
yanıt2

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

