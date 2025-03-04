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ARA TATİL NE ZAMAN? Nisan ara tatili ne zaman 2025?

ARA TATİL NE ZAMAN? Nisan ara tatili ne zaman 2025?
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Yoğun geçen ilk dönemin ardından hem öğrenciler hem de öğretmenler, ikinci döneme büyük bir coşkuyla adım attı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, Nisan ayında yapılacak ara tatilin tarihleri şimdiden merak ediliyor. Özellikle öğrenciler, kısa bir tatil fırsatıyla hem dinlenip hem de enerji toplama imkanı bulacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen Nisan ara tatili hangi tarihte başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine adım atan öğrenciler ve öğretmenler, Nisan ayında yapılacak ara tatilin tarihlerini merakla bekliyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler bu kısa tatil döneminde derslere ara vererek hem zihinsel hem de fiziksel olarak dinlenip yenilenme fırsatı yakalayacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre Nisan ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, ara tatilin tarihleri ve tüm detaylar...

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da tatil sürecine eklenmesiyle birlikte öğrenciler toplamda 9 gün boyunca dinlenme imkânı elde edecek.

ARA TATİL NE ZAMAN? Nisan ara tatili ne zaman 2025?ARA TATİL NE ZAMAN

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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