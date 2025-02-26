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Ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
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Öğrenciler ve öğretmenler, yoğun geçen ilk dönemin ardından ikinci döneme büyük bir heyecanla başlarken, Nisan ayında yapılacak ara tatilin tarihleri de ilgi odağı haline geldi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler kısa bir ara vererek hem dinlenme hem de yenilenme fırsatı bulacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) göre Nisan ara tatili hangi tarihte başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte detaylar…

Öğrenciler ve öğretmenler, eğitim-öğretim yıllarında ikinci döneme giriş yaparken, Nisan ayında gerçekleşecek ara tatilin tarihleri de gündemdeki yerini aldı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler bu kısa tatil süresince derslere ara vererek hem zihinsel hem de fiziksel olarak dinlenme ve enerji toplama fırsatı yakalayacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre Nisan ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? Ara tatil ne zaman? İşte tatilin başlangıç ve bitiş tarihleriyle ilgili tüm merak edilenler…

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, hafta sonlarının da tatil sürecine dahil olmasıyla birlikte toplamda 9 gün boyunca dinlenme fırsatı bulacak.

Ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?Ara tatil ne zaman

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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