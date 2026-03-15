Ara tatil bayramla birleşti, sürücüler erken yola çıktı: 43 ilin geçiş noktasında denetimler artırıldı

Güncelleme:
Ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bazı vatandaşlar yoğunluğu önlemek için erken yola çıktı. Bu durum üzerine 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik denetimleri artırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri denetimleri yoğunlaştırdı. Şehirlerarası yollarda oluşturulan uygulama noktalarında araçlar durduruldu, sürücülerin GBT sorguları yapılırken, ehliyet ve ruhsat kontrolleri gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre ikinci dönemin ara tatili 16 Mart'ta başlıyor. Ramazan Bayramı'nın da aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle bazı vatandaşlar yoğunluğa kalmamak için günler öncesinden yola çıktı. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Kırıkkale Valiliği koordinesinde polis ve jandarma ekipleri denetimleri artırdı.

Şehirlerarası yollarda oluşturulan uygulama noktalarında araçlar durduruldu. Sürücülerin GBT sorguları yapılırken, ehliyet ve ruhsat kontrolleri gerçekleştirildi. Ticari araçlarda ise takograf denetimi yapıldı. Ekipler, sürücülere hız kuralları ve emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Ankara-Samsun D200 kara yolu ile Kırıkkale-Kayseri D765 ve Kırıkkale-Konya D753 kara yollarında trafik akışının normal seyrinde ilerlediği gözlendi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine gitmek üzere yola çıkan Ramazan Yılmaz ise yolculuğunun iyi geçtiğini ve ailesini görmek için memleketine gittiğini söyledi.

Bazı sürücüler ise yollarda şu an için ciddi bir yoğunluk yaşanmadığını ve denetimlerin sıkı şekilde sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
