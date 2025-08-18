Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilen oturumlarla sona erdi. Binlerce öğrencinin ter döktüğü sınavların tamamlanmasıyla birlikte, sonuçların ne zaman açıklanacağı sorusu gündeme geldi. AÖF takvimine ilişkin resmi açıklama ise merakla bekleniyor. AÖF sınav sonuçları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. AÖF sınav sonuç tarihi 2025! Yaz Okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kapsamında düzenlenen sınavlar, 16 Ağustos 2025 tarihinde tek oturum şeklinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, her ders için 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli testlere tabi tutuldu ve her sınav için 30 dakikalık süre verildi. Sınavın ardından öğrenciler hem sonuçların ne zaman açıklanacağını hem de başarı durumlarını merakla beklemeye başladı. Yaz okulu sınavları, yıl içinde başarısız olunan dersleri telafi etme açısından büyük önem taşıyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Anadolu Üniversitesi'nden henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak önceki yılların takvimine bakıldığında, sonuçların genellikle sınavdan sonraki 1 ila 2 hafta içerisinde erişime açıldığı görülüyor. Bu doğrultuda, 16 Ağustos'ta yapılan sınavların sonuçlarının en geç 30 Ağustos 2025 tarihine kadar açıklanması öngörülüyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NERDEN ÖĞRENİLECEK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi'nin resmi web adresi, http://aof.anadolu.edu.tr üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını kolaylıkla öğrenebilecek. Henüz sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, geçmiş dönemlere bakıldığında sonuçların Ağustos ayı sonunda erişime açılması bekleniyor. Ancak kesin bilgi için Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak resmi açıklama dikkate alınmalıdır. Güncel gelişmeleri yine bu sayfadan takip edebilirsiniz.